"Холостяк" 14 сезон: однією з учасниць стала скандальна "Міс Україна 2023"– що про неї відомо (відео)

Прем’єра нового сезону романтичного шоу "Холостяк" відбудеться вже 17 жовтня. Напередодні старту проєкту творці поступово відкривають деталі, щоб зацікавити глядачів.

Related video

Одним із перших сюрпризів стало розкриття імені однієї з учасниць. На офіційній Instagram-сторінці "Холостяка" опублікували відео за участю 21-річної Софії Шамії. Вона вже відома широкій аудиторії як "Міс Україна-2023".

У ролику показали її візитівку та кадри з першої вечірки. Дівчина зізналася, що після отримання титулу чоловіки почали сприймати її як "міс", проте на проєкті вона прагне щирості.

"Трішки хвилююся. Мені здається, що з тобою я можу бути справжньою", – сказала Софія під час зустрічі з Тарасом Цимбалюком, головним героєм проєкту.

Софія Шамія: що відомо про "Міс Україна 2023"

Раніше Софія Шамія потрапила у гучну історію після інтерв’ю блогеру Ніколасу Кармі в рубриці "Скільки коштує ваш лук?". Тоді Софія розповіла, що її образ вартував понад 19 тисяч гривень, а сумка – близько $2000. Найбільше обговорень викликала її репліка про "село".

Після жарту про перекручену назву бренду та фрази, що прозвучала "як із села", блогер зауважив, що не варто вживати такі слова у негативному значенні. Однак спроба пояснити ситуацію лише викликала нову хвилю критики – модель сказала, що їздить до бабусі "в село – Умань", а потім уточнила, що мала на увазі село поруч із містом.

Також у тому ж інтерв’ю Софія поділилася своїм баченням стосунків. За її словами, обранець повинен заробляти не менше 5000 доларів на місяць. Водночас дівчина підкреслила, що не хоче фінансово залежати від партнера.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Тарас Цимбалюк відреагував на критику через те, що він грає "азовця" у фільмі.