Что носят модницы этой осенью: цвета, которые сделают ваш образ роскошным (фото)

Осень этого года — время яркости и смелых решений. Три цвета уже стали главными в этом сезоне, и они без сомнения будут определять тренды ближайших месяцев.

За последние недели соцсети показали очевидный тренд: этой осенью стильные люди готовы экспериментировать с яркими, насыщенными оттенками. Если весна и лето были временем пастельных красок, то осень — это сезон глубоких, смелых и насыщенных цветов, пишет Who What Wear.

Три самых модных цвета осени 2025 года

Среди модных оттенков выделяются три, которые появляются чаще всего. Чтобы легко интегрировать их в гардероб, дизайнеры и бренды уже предлагают ключевые вещи сезона — от роскошного жакета цвета охры до эффектного карминового платья.

Королевский синий

Этот цвет мгновенно делает образ выразительным. Свитера-гольфы, платья и аксессуары в цвете королевский синий добавляют свежести и современного шика. Маленькие детали — например, бантики или аксессуары — делают look особенно милым и трендовым.

Мы Свободная Элла Свитер с рулонным вырезом Фото: FREE PEOPLE

Охрана

Теплый оттенок с желто-коричневыми нотками идеально подходит для осенних аутфитов. В этом сезоне охра проявляется в костюмах, вещах из фактурных тканей, а также в украшениях, которые можно легко сочетать с базовым гардеробом.

Свитер в цвете охра Фото: Zara

Карминово-красный

Страстный и глубокий, этот цвет придает уверенности. Кардиганы, платья и даже спортивная обувь в этом оттенке выглядят как дизайнерские вещи, но могут быть доступными по цене. Стилисты прогнозируют: именно такие модели станут must-have осени.

Платье с шарфом с рукавом "летучая мышь" с атласным эффектом Фото: Zara

