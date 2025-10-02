Що носять модниці цієї осені: кольори, що зроблять ваш образ розкішним (фото)

Осінь цього року — час яскравості й сміливих рішень. Три кольори уже стали головними цього сезону, і вони без сумніву визначатимуть тренди найближчих місяців.

Related video

За останні тижні соцмережі показали очевидний тренд: цієї осені стильні люди готові експериментувати з яскравими, насиченими відтінками. Якщо весна та літо були часом пастельних барв, то осінь — це сезон глибоких, сміливих і насичених кольорів, пише Who What Wear.

Три наймодніші кольори осені 2025

Серед модних відтінків виокремлюються три, які з’являються найчастіше. Щоб легко інтегрувати їх у гардероб, дизайнери та бренди вже пропонують ключові речі сезону — від розкішного жакета кольору охри до ефектної кармінової сукні.

Королівський синій

Цей колір миттєво робить образ виразним. Светри-гольфи, сукні та аксесуари в кольорі королівський синій додають свіжості та сучасного шику. Маленькі деталі — наприклад, бантики чи аксесуари — роблять look особливо милим і трендовим.

We The Free Ella Roll-Neck Knit Sweater Фото: FREE PEOPLE

Охра

Теплий відтінок з жовто-коричневими нотками ідеально підходить для осінніх аутфітів. Цього сезону охра проявляється у костюмах, речах із фактурних тканин, а також у прикрасах, які можна легко поєднувати з базовим гардеробом.

Светр в кольорі охра Фото: Zara

Карміново-червоний

Пристрасний і глибокий, цей колір додає впевненості. Кардигани, сукні та навіть спортивне взуття у цьому відтінку виглядають як дизайнерські речі, але можуть бути доступними за ціною. Стилісти прогнозують: саме такі моделі стануть must-have осені.

Batwing Sleeve Scarf Satin Effect Dress Фото: Zara

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відомий український дизайнер Андре Тан показав наймодніші поєднання кольорів осені 2025 року.

Модельєр показав, з чим носити светри, аби залишатися в теплі та тренді. Цієї осені акцент на обʼємі та креативних деталях.

Крім того, експерти запропонували 7 моделей взуття, які у тренді восени.