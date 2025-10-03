"Проявила понимание": в Румынии отменили концерт российской фанатки Путина — певицы Нетребко

Украинским дипломатам и представителям гражданского общества удалось добиться отмены концерта российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает российское вторжение, в румынском городе Клуж-Напока.

Related video

Сам концерт должен был состояться 6 октября совместно с Трансильванским филармоническим оркестром, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В тот же день Анне Нетребко должны были присвоить звание Почетного доктора Национальной медицинской академии имени Георге Димы.

"Отменив выступление Нетребко, румынская сторона проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые "культурно-художественные мероприятия", — отметили в пресс-службе.

В МИД уточнили, что для того, чтобы не допустить выступление Нетребко, посольство Украины в Румынии коммуницировало с ректором Национальной музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институтами (в частности с МИД и Министерством культуры Румынии), а также привлекало представителей гражданского общества.

"Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора", — отметили в МИД.

Напомним, в июле украинцы протестовали в Германии перед выступлением певицы-фанатки Путина Анны Нетребко.

В сентябре Валерий Залужный резко раскритиковал выступление Нетребко в Лондоне.