"Проявила розуміння": в Румунії скасували концерт російської фанатки Путіна — співачки Нетребко

Українським дипломатам та представникам громадянського суспільства вдалось домогтись скасування концерту російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує російське вторгнення, у румунському місті Клуж-Напока.

Сам концерт мав відбутись 6 жовтня спільно з Трансільванським філармонічним оркестром, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У той же день Анні Нетребко мали надати звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми.

"Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані "культурно-мистецькі заходи", — зазначили у пресслужбі.

В МЗС уточнили, що для того, аби не допустити виступ Нетребко, посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерством культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства.

"Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", — наголосили в МЗС.

