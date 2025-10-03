Актер устроил истерику прямо на сцене театра Франка во время прослушивания (видео)

В Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франка в Киеве 29 сентября произошел необычный инцидент во время конкурса на замещение вакантных должностей. Один из конкурсантов, по данным свидетелей, разбил стеклянную бутылку и, держа осколок стекла, начал говорить о возможности нанести себе травму.

Инцидент с актером в театре случился прямо во время прослушивания, сообщает издание "Главком".

Генеральный директор-художественный руководитель театра Евгений Нищук в комментарии изданию подтвердил сам факт ситуации, но не назвал имени актера. По его словам, участник конкурса вынес на сцену реквизит — металлические весы и бутылку, что свидетельствует о подготовленности действия.

"Это не была спонтанная ситуация, он приготовил себе реквизит для этого эпизода", — пояснил Нищук.

Формат прослушивания предусматривает выполнение задания от режиссера. Давид Петросян попросил конкурсанта выполнить сценическое действие, но тот неожиданно разбил бутылку и отказался выполнять просьбу, а затем прочитал стихотворение.

После этого прослушивание продолжилось в обычном режиме, без прерывания.

Отметим, что есть вероятность, что эта сцена не была настоящим эмоциональным срывом актера, а продуманной постановкой и частью его выступления.

