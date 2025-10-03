Актор влаштував істерику просто на сцені театру Франка під час прослуховування (відео)

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві 29 вересня стався незвичний інцидент під час конкурсу на заміщення вакантних посад. Один із конкурсантів, за даними свідків, розбив скляну пляшку та, тримаючи уламок скла, почав говорити про можливість завдати собі травму.

Інцидент з актором в театрі трапився просто під час прослуховування, повідомляє видання "Главком".

Генеральний директор-художній керівник театру Євген Нищук у коментарі виданню підтвердив сам факт ситуації, але не назвав імені актора. За його словами, учасник конкурсу виніс на сцену реквізит — металеву вагу та пляшку, що свідчить про підготовленість дії.

"Це не була спонтанна ситуація, він приготував собі реквізит для цього епізоду", — пояснив Нищук.

Формат прослуховування передбачає виконання завдання від режисера. Давид Петросян попросив конкурсанта виконати сценічну дію, але той несподівано розбив пляшку і відмовився виконувати прохання, а згодом прочитав вірш.

Після цього прослуховування продовжилося у звичайному режимі, без переривання.

Зазначимо, що є ймовірність, що ця сцена не була справжнім емоційним зривом актора, а продуманою постановкою і частиною його виступу.

