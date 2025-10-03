Новый альбом Тейлор Свифт: певица презентовала песни с Максом Мартином и Shellback

Американская певица Тейлор Свифт представила свою двенадцатую студийную пластинку. Релиз под названием "The Life of a Showgirl" ("Жизнь танцовщицы") состоялся сегодня.

Как сообщает The Hollywood Reporter, альбом "The Life of a Showgirl" стал первым новым музыкальным материалом артистки после прошлогоднего "The Tortured Poets Department" ("Отдел истязаемых поэтов"). В новую пластинку вошла композиция с участием поп-исполнительницы Сабрины Карпентер.

Главным синглом альбома стала песня "The Fate of Ophelia" ("Судьба Офелии"). Клип на этот трек выйдет 6 октября в 19:00 по восточному времени США (7 октября в 02:00 по киевскому времени). Режиссером и сценаристом видео выступила сама Свифт.

Продюсерами пластинки выступили шведские хитмейкеры Макс Мартин и Shellback. Они ранее работали со Свифт над такими хитами, как "Shake It Off" ("Встряхни"), "Blank Space" ("Пустое пространство") и "22".

"Мы никогда раньше не создавали альбом, где бы мы были только трое, без других соавторов", — заявила Свифт о сотрудничестве с Мартином и Shellback.

"Это просто трое сосредоточенных на альбоме, и это было похоже на то, как ловить молнию в бутылке, честно говоря", — добавила певица.

Запись происходила между выступлениями европейского этапа тура Eras ("Эпохи"). Это первый альбом Свифт за последние годы, созданный без участия долгосрочного сотрудника Джека Антоноффа.

Релизу предшествовало восстановление прав на мастер-версии первых шести альбомов певицы. Соглашение было заключено с компанией Shamrock Capital.

Музыкальный руководитель Скутер Браун приобрел ее каталог вместе с активами лейбла Big Machine Records в 2019 году. Через год он продал права Shamrock Capital. Свифт выкупила свою музыку за неразглашаемую сумму.

В дополнение к музыкальному релизу, певица организовала специальную вечеринку в кинотеатрах. Мероприятие продлится в течение выходных и будет включать премьеру клипа "The Fate of Ophelia" ("Судьба Офелии").

Сеть магазинов Target организовала полуночные продажи физических копий альбома. Было выпущено несколько коллекционных версий пластинки.

Напомним, что предыдущий альбом "The Tortured Poets Department" ("Отдел истязаемых поэтов") стал бестселлером 2024 года. Он был реализован более чем 2 миллионами копий за первую неделю. Новая работа "The Life of a Showgirl" ("Жизнь танцовщицы"), благодаря высокому спросу, может продемонстрировать аналогичные коммерческие показатели.

