Новий альбом Тейлор Свіфт: співачка презентувала пісні з Максом Мартіном та Shellback

Американська співачка Тейлор Свіфт представила свою дванадцяту студійну платівку. Реліз під назвою "The Life of a Showgirl" ("Життя танцівниці") відбувся сьогодні.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, альбом "The Life of a Showgirl" став першим новим музичним матеріалом артистки після минулорічного "The Tortured Poets Department" ("Відділ катованих поетів"). До нової платівки увійшла композиція за участі поп-виконавиці Сабріни Карпентер.

Головним синглом альбому стала пісня "The Fate of Ophelia" ("Доля Офелії"). Кліп на цей трек вийде 6 жовтня о 19:00 за східним часом США (7 жовтня о 02:00 за київським часом). Режисером та сценаристом відео виступила сама Свіфт.

Продюсерами платівки виступили шведські хітмейкери Макс Мартін та Shellback. Вони раніше працювали з Свіфт над такими хітами, як "Shake It Off" ("Струсни"), "Blank Space" ("Порожній простір") та "22".

"Ми ніколи раніше не створювали альбом, де б ми були лише троє, без інших співавторів", — заявила Свіфт щодо співпраці з Мартіном та Shellback.

"Це просто троє зосереджених на альбомі, і це було схоже на те, як ловити блискавку в пляшці, чесно кажучи", — додала співачка.

Запис відбувався між виступами європейського етапу туру Eras ("Епохи"). Це перший альбом Свіфт за останні роки, створений без участі довгострокового співробітника Джека Антоноффа.

Релізу передувало відновлення прав на майстер-версії перших шести альбомів співачки. Угоду було укладено з компанією Shamrock Capital.

Музичний керівник Скутер Браун придбав її каталог разом з активами лейблу Big Machine Records у 2019 році. Через рік він продав права Shamrock Capital. Свіфт викупила свою музику за нерозголошеною сумою.

На додаток до музичного релізу, співачка організувала спеціальну вечірку у кінотеатрах. Захід триватиме протягом вихідних і включатиме прем'єру кліпу "The Fate of Ophelia" ("Доля Офелії").

Мережа магазинів Target організувала опівнічні продажі фізичних копій альбому. Було випущено кілька колекційних версій платівки.

Нагадаємо, що попередній альбом "The Tortured Poets Department" ("Відділ катованих поетів") став бестселером 2024 року. Він був реалізований у понад 2 мільйони копій за перший тиждень. Нова робота "The Life of a Showgirl" ("Життя танцівниці"), завдяки високому попиту, може продемонструвати аналогічні комерційні показники.

Як повідомляв Фокус, цього літа 35-річна Тейлор Свіфт, яка стала найбагатшою співачкою у світі, оголосила про заручини з 35-річним гравцем команди Kansas City Chiefs Тревісом Келсі.

Фокус також писав, що напочатку року президент США Дональд Трамп помстився Тейлор Свіфт за те, що вона підтримала його суперницю Камалу Гарріс на виборах.