"Не супермного": бровистка в Киеве рассказала, сколько зарабатывает в месяц

Мастер из Киева объяснила, сколько в среднем зарабатывают бровисты и почему их труд не стоит сравнивать с другими бьюти-направлениями.

Эксперт по бровям Виктория Рогачева поделилась своим видением заработков и специфики работы в сфере бьюти. Во время интервью в шоу "Несерьезный разговор" на YouTube-канале Дмитрия Тютюна она, в частности, рассказала, сколько зарабатывает в среднем в месяц.

Зарплата бровиста

По словам Рогачевой, ее средний доход составляет около 1000 долларов в месяц — это совокупно с работой, курсами и другими направлениями деятельности.

В то же время ведущий программы выразил свое мнение, что это не "супермного".

Виктория также отметила, что профессии мастера бровей и мастера маникюра не стоит сравнивать, ведь каждая из них имеет свою сложность и требует отдельных навыков.

Отметим, что у девушки в Instagram более 1000 подписчиков. В шапке профиля указано, что она освоила технику окрашивания бровей без разметки, которую передает своим студентам. Коррекция бровей у нее стоит 250 грн, а, например, коррекция и ламинирование — 600 грн.

