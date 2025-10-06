"Не супербагато": бровистка в Києві розповіла, скільки заробляє на місяць

Майстриня з Києва пояснила, скільки в середньому заробляють бровисти та чому їхню працю не варто порівнювати з іншими б’юті-напрямами.

Related video

Експертка з брів Вікторія Рогачова поділилася своїм баченням заробітків і специфіки роботи у сфері б’юті. Під час інтерв’ю в шоу "Несерйозна розмова" на YouTube-каналі Дмитра Тютюна вона, зокрема, розповіла, скільки заробляє в середньому на місяць.

Зарплата бровиста

За словами Рогачової, її середній дохід становить близько 1000 доларів на місяць — це сукупно з роботою, курсами та іншими напрямами діяльності.

Водночас ведучий програми виразив свою думку, що це не є "супербагато".

Вікторія також наголосила, що професії майстра брів і майстра манікюру не варто порівнювати, адже кожна з них має свою складність і вимагає окремих навичок.

Зазначимо, що у дівчини в Instagram понад 1000 підписників. У шапці профілю вказано, що вона освоїла техніку фарбування брів без розмітки, яку передає своїм студентам. Корекція брів в неї коштує 250 грн, а, наприклад, корекція і ламінування — 600 грн.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Пілот великої авіакомпанії здивував своєю зарплатою. Чоловік зі США працює другим пілотом і отримує 214 доларів (майже 9 тисяч гривень) на годину. Попри високу ставку, його робочий час суворо обмежений авіаційними нормами.

Щоб залишитися жити в улюбленому місті Вільямстаун, Брі Делла Рокка пішла на нетривіальний крок: вона перетворила гараж на дві машини на затишний гостьовий простір, що приносить стабільний дохід.

Крім того, 32-річний плиточник Володимир Волоско розповів, скільки заробляє на місяць. За його словами, у більшості майстрів своєї справи графік розписаний на рік вперед. Власним досвідом фахівець поділився у новому випуску шоу "Несерйозна розмова".