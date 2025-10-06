Педагог удивила средней зарплатой учителей в частных школах Киева

Педагог Зоя Литвин раскрыла среднюю зарплату учителей в частных школах. Основательница Новопечерской школы и премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize считает, что уровень оплаты молодых учителей в Украине критически низкий.

Маричка Падалко во время интервью спросила, сколько в среднем получает учитель в частной школе столицы. По словам Литвин, сумма пока не достигает тысячи долларов.

Зоя Литвин рассказала о зарплатах учителей

Зарплаты учителей в частных школах

"Я не знаю таких исследований, сколько в среднем. Если обобщать в целом о рынке, говорить о рынке Киева частных школ, то мне кажется, 800 долларов в месяц это такая вот в среднем для хорошего учителя с опытом, не для молодого, это может быть. Если говорить на уровне страны, самая большая моя печаль это оплата молодых учителей. Потому что мы с командой делали исследование, что за годы полномасштабной, это было исследование 2023 года, мы потеряли 40 тысяч педагогов. И что интересно, 15 тысяч из них, то есть почти под половину, это молодые учителя. И они ушли из профессии не потому, что они выезжали, а потому что они не могли себе финансово позволить", — говорит Литвин.

Педагог добавила, что Украина теряет педагогов именно из-за финансового фактора.

"Мне кажется, даже если мы не можем поднять оплату труда всем учителям на сегодня. Как страна мы понимаем, единственное, куда идет полностью национальный бюджет Украины, это армия. Все остальное мы пока получаем за счет международных партнеров и инвестиций. То все равно какую-то такую поддержку для молодых учителей, которые учились на учителей, которые пошли в эту профессию, несмотря на все, несмотря на недостаток поддержки", — отметила педагог.

По словам Зои Литвин, молодого учителя может привлечь зарплата в тысячу долларов, чтобы они могли содержать свои семьи, не думая, как выжить.

Более того, педагогов демотивирует также широкая бюрократия в этой области.

