Освітянка здивувала середньою зарплатою вчителів у приватних школах Києва

Освітянка Зоя Литвин розкрила середню зарплату вчителів у приватних школах. Засновниця Новопечерської школи та премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize вважає, що рівень оплати молодих вчителів в Україні критично низький.

Марічка Падалко під час інтервʼю запитала, скільки в середньому отримує вчитель у приватній школі столиці. За словами Литвин, сума наразі не досягає тисячі доларів.

"Я не знаю таких досліджень, скільки в середньому. Якщо узагальнювати в цілому про ринок, говорити про ринок Києва приватних шкіл, то мені здається, 800 доларів на місяць це така от в середньому для хорошого вчителя з досвідом, не для молодого, це може бути. Якщо говорити на рівні країни, найбільша моя печаль це оплата молодих вчителів. Тому що ми з командою робили дослідження, що за роки повномасштабної, це було дослідження 2023 року, ми втратили 40 тисяч педагогів. І що цікаво, 15 тисяч з них, тобто майже під половину, це молоді вчителі. І вони пішли з професії не тому, що вони виїздили, а тому що вони не могли собі фінансово дозволити", — каже Литвин.

Освітянка додала, що Україна втрачає педагогів саме через фінансовий фактор.

"Мені здається, навіть якщо ми не можемо підняти оплату праці всім вчителях на сьогодні. Як країна ми розуміємо, єдине, куди йде повністю національний бюджет України, це армія. Усе решту ми поки що отримуємо за рахунок міжнародних партнерів та інвестицій. То все одно якусь таку підтримку для молодих вчителів, які навчалися на вчителів, які пішли в цю професію, попри все, попри брак підтримки", — наголосила освітянка.

За словами Зої Литвин, молодого вчителя може привабити зарплата в тисячу доларів, аби вони могли утримувати свої родини, не думаючи, як вижити.

Ба більше, педагогів демотивує також широка бюрократія в цій галузі.

