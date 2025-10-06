Юрий Горбунов впервые признался, чем его раздражает Катя Осадчая в быту

Телеведущий признал, что в их семье именно он, как правило, инициирует конфликты. Он подчеркнул, что всегда берет на себя инициативу в решении недоразумений.

Юрий Горбунов в интервью программе "Тур звездами" рассказал о семейных конфликтах с Екатериной Осадчей и поделился собственными принципами сохранения гармонии в отношениях. Он признался, что сам чаще всего инициирует ссоры, но в то же время первым идет на примирение.

"Я сам конфликтный, и я первый иду на примирение. Катя всегда очень спокойная, я у нее учусь спокойствию, но я больше, поскольку мы обе Девы, но очень разные, от меня всегда начинается какая-то история", — признался телеведущий.

По словам Горбунова, чаще всего они ссорятся из-за бытовых мелочей и непунктуальности. Актер объяснил, что его раздражает, когда все происходит не по запланированному сценарию.

Говоря о способах сохранения крепких отношений, Юрий поделился двумя ключевыми правилами. Первое — умение промолчать в нужный момент и не зацикливаться на мелочах. Второе — немедленно решать все проблемы, не откладывая разговор.

"Важнейшая черта, которую надо знать, уметь и воплощать в жизнь — это промолчать, на что-то закрыть глаза. Когда ты хочешь что-то сказать, помолчи минуту и ты перехочешь уже потом что-то говорить. И лучше всего все выяснять уже сегодня. Не переносить на завтра, а прямо сейчас. А спать ложиться уже в выясненных обстоятельствах. Потому что перенос на завтра — это только усугубляет разные варианты развития событий", — подытожил он.

