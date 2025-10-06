Юрій Горбунов вперше зізнався, чим його дратує Катя Осадча у побуті

Телеведучий визнав, що в їхній родині саме він, як правило, ініціює конфлікти. Він підкреслив, що завжди бере на себе ініціативу у вирішенні непорозумінь.

Юрій Горбунов в інтерв'ю програмі "Тур зірками" розповів про сімейні конфлікти з Катериною Осадчою та поділився власними принципами збереження гармонії в стосунках. Він зізнався, що саме він частіше ініціює сварки, але водночас першим іде на примирення.

"Я сам конфліктний, і я перший йду на примирення. Катя завжди дуже спокійна, я в неї вчуся спокою, але я більше, оскільки ми обидвоє Діви, але дуже різні, то від мене завжди починається якась історія", — зізнався телеведучий.

За словами Горбунова, найчастіше вони сваряться через побутові дрібниці та непунктуальність. Актор пояснив, що його дратує, коли все відбувається не за запланованим сценарієм.

Говорячи про способи збереження міцних стосунків, Юрій поділився двома ключовими правилами. Перше — вміння промовчати у потрібний момент і не зациклюватися на дрібницях. Друге — негайно вирішувати всі проблеми, не відкладаючи розмову.

"Найважливіша риса, яку треба знати, вміти і втілювати в життя — це промовчати, на щось закрити очі. Коли ти хочеш щось сказати, помовч хвилину і ти перехочеш вже потім щось говорити. І найкраще все з'ясовувати вже сьогодні. Не переносити на завтра, а прямо зараз. А спати лягати вже в з'ясованих обставинах. Тому що перенос на завтра — це тільки посилює різні варіанти розвитку подій", — підсумував він.

