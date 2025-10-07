"Разбивало сердце" не то, что называли трусом: автор книги "Иди туда, где страшно" пережил массированную атаку на Львов

Американский писатель и автор бестселлера "Иди туда, где страшно" Джим Ловлесс находился во Львове в ночь, когда ВС РФ осуществили массированную комбинированную атаку на город. Он вспомнил, как его называли "трусом", когда в июле его визит в Киев отменили из-за ситуации с безопасностью в Украине.

Related video

Джим Ловлесс почти всю ночь 5 октября провел в укрытии, когда российская армия осуществляла массированную атаку на Львов. Писатель предположил, почему ВС РФ именно в эту ночь решили осуществить удар по городу, связав бомбардировки с традиционным BookForum, который в эти дни проходит во Львове. Об этом Ловлесс написал на своей странице в Instagram, поделившись кадрами из Львова.

"Россияне очень смелые, бросая взрывчатку в матерей и детей. Они ждут наступления ночи, чтобы скрыть свой позор", — отметил автор.

Ловлесс объяснил, почему, по его мнению, ВС РФ атаковали Львов в эту ночь. Он называет бомбардировку города "целенаправленной" и отмечает, что именно в эти дни город принимает многих посетителей в связи с Форумом издателей.

"Они начали свои храбрые бомбардировки в 3.50. Сейчас 7.00. Они жестко атакуют Львов в субботу вечером, когда город принимает много дополнительных посетителей на ежегодном Книжном форуме. Книги пугают хулиганов", — подчеркнул американец.

Также Ловлесс назвал украинцев храбрыми, а также добавил, что быть гостем здесь "очень легко", поскольку люди "очень гостеприимные и добрые".

Стоит отметить, что шеф-редактора медиа "Суспільне Культура" Анна Погребная в ночь массированной атаки на Львов сообщала в соцсетях, что с ней в укрытии находится автор "Иди туда, где страшно". Она отмечала, что с виду "ему не было страшно".

Почему Джим Ловлесс не приехал летом в Киев

В комментарии для "Суспільне Культура" Джим Ловлесс также прокомментировал, почему летом 2025 года не приехал в Киев на запланированное мероприятие. Он отметил, что не совсем понимает, что произошло, и сообщил, что получил письмо об отмене события и то, что с ним накануне связалась украинский организатор мероприятия.

"Не знаю, что именно пошло не так с ее стороны, но потом я получил письмо, где сообщалось, что событие отменено", — пояснил Ловлесс.

При этом, как утверждает сам автор, он не принимал решение не приезжать в Киев, несмотря на ситуацию с безопасностью.

Сложившаяся ситуация "разбивала сердце" Ловлесса. Однако не из-за того, что его называли "трусом" после новостей об отмене мероприятия.

"Мне разбивало сердце не то, что меня называли трусом, а длинные письма от людей, которые писали, что им очень нравилась моя книга, но теперь они больше не могут ее любить", — отметил писатель, добавив, что чувствовал связь со сторонниками, которые ожидали его приезда.

Напомним, 13 июля издательство BookChef сообщало, что мероприятие с участием Джима Ловлесса в Киеве отменили организаторы как для автора, так и для участников из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

14 июля Надежда Потоцкая, консультантка по стратегическим коммуникациям, амбассадорка эффективного чтения и лекторка, отметила, что Джим Ловлесс все же планирует приехать в Киев.