"Розбивало серце" не те, що називали боягузом: автор книги "Іди туди, де страшно" пережив масовану атаку на Львів

Американський письменник і автор бестселера "Іди туди, де страшно" Джим Ловлесс перебував у Львові у ніч, коли ЗС РФ здійснили масовану комбіновану атаку на місто. Він пригадав, як його називали "боягузом", коли у липні його візит до Києва скасували через безпекову ситуацію в Україні.

Джим Ловлесс майже усю ніч 5 жовтня провів в укритті, коли російська армія здійснювала масовану атаку на Львів. Письменник припустив, чому ЗС РФ саме у цю ніч вирішили здійснити удар по місту, пов'язавши бомбардування з традиційним BookForum, який у ці дні відбувається у Львові. Про це Ловлесс написав на своїй сторінці в Instagram, поділившись кадрами зі Львова.

"Росіяни дуже сміливі, кидаючи вибухівку в матерів і дітей. Вони чекають настання ночі, щоб приховати свою ганьбу", — зазначив автор.

Ловлесс пояснив, чому, на його думку, ЗС РФ атакували Львів у цю ніч. Він називає бомбардування міста "цілеспрямованим" і зазначає, що саме у ці дні місто приймає багатьох відвідувачів у зв'язку з Форумом видавців.

"Вони почали свої хоробрі бомбардування о 3.50. Зараз 7.00. Вони жорстко атакують Львів у суботу ввечері, коли місто приймає багато додаткових відвідувачів на щорічному Книжковому форумі. Книги лякають хуліганів", — наголосив американець.

Також Ловлесс назвав українців хоробрими, а також додав, що бути гостем тут "дуже легко", оскільки люди "дуже гостинні та добрі".

Варто зазначити, що шеф-редактора медіа "Суспільне Культура" Анна Погребна у ніч масованої атаки на Львів повідомляла у соцмережах, що з нею в укритті перебуває автор "Іди туди, де страшно". Вона зазначала, що з вигляду "йому не було страшно".

Чому Джим Ловлесс не приїхав улітку до Києва

У коментарі для "Суспільне Культура" Джим Ловлесс також прокоментував, чому улітку 2025 року не приїхав до Києва на запланований захід. Він зазначив, що не зовсім розуміє, що сталося, й повідомив, що отримав листа про скасування події й те, що з ним напередодні зв'язалася українська організаторка заходу.

"Не знаю, що саме пішло не так з її боку, але потім я отримав листа, де повідомлялося, що подію скасовано", — пояснив Ловлесс.

При цьому, як стверджує сам автор, він не ухвалював рішення не приїжджати до Києва, попри безпекову ситуацію.

Ситуація, що склалася, "розбивала серце" Ловлесса. Однак не через те, що його називали "боягузом" після новин про скасування заходу.

"Мені розбивало серце не те, що мене називали боягузом, а довгі листи від людей, які писали, що їм дуже подобалася моя книга, але тепер вони більше не можуть її любити", — зазначив письменник, додавши, що відчував зв'язок із прихильниками, які очікували на його приїзд.

Нагадаємо, 13 липня видавництво BookChef повідомляло, що захід за участі Джима Ловлесса у Києві скасували організатори як для автора, так і для учасників через погіршення безпекової ситуації.

14 липня Надія Потоцька, консультантка зі стратегічних комунікацій, амбасадорка ефективного читання та лекторка, зазначила, що Джим Ловлесс все ж планує приїхати до Києва.