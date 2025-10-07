Любовь, которая удивляет мир: известная сиамская близняшка показала новые фото с мужем

Мексиканская блогерша Кармен Андраде поделилась архивными фотографиями со своим мужем, с которым состоит в браке уже целый год. В общем пара вместе уже 5 лет.

25-летняя Кармен, которая вместе с сестрой-близняшкой Люпитой имеет общее тело, поделилась радостным событием — прошел год с тех пор, как она официально вышла замуж за американца Дэниела МакКормака. По случаю первой годовщины брака Кармен опубликовала в Instagram серию совместных фото с мужем.

"Пять лет вместе, один год — как твоя жена. С годовщиной, мой любимый, мой муж, мой лучший друг", — написала блогерша под трогательным сообщением.

Сиамские близняшки Андраде и муж Фото: Instagram Сиамские близняшки Андраде и муж Фото: Instagram Сиамские близняшки Андраде и муж Фото: Instagram Сиамские близняшки Андраде и муж Фото: Instagram

Сиамская близняшка Кармен Андраде в отношениях

Кармен Андраде познакомилась со своим мужем, американцем Дэниелом МакКормаком, еще в 2020 году через приложение для знакомств. Их история быстро привлекла внимание мировых медиа, ведь Кармен имеет сиамскую сестру-близняшку Люпиту.

Несмотря на повышенный интерес к их отношениям, Дэниел настаивает, что личная жизнь супругов — это их личное дело. В одном из интервью Кармен признавалась, что в их отношениях преобладают доверие, юмор и дружелюбие, а не постоянная физическая близость, которую ожидает увидеть общество.

Блогерша также опровергла слухи о том, что ее муж якобы рядом с ней из-за финансовой выгоды. По словам Кармен, такие предположения безосновательны, ведь никаких "огромных состояний" у нее нет.

