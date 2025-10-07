Любов, яка дивує світ: відома сіамська близнючка показала нові фото з чоловіком

Мексиканська блогерка Кармен Андраде поділилася архівними фотографіями зі своїм чоловіком, з яким перебуває у шлюбі вже цілий рік. Загалом пара разом вже 5 років.

25-річна Кармен, яка разом із сестрою-близнючкою Люпітою має спільне тіло, поділилася радісною подією — минув рік відтоді, як вона офіційно одружилася з американцем Деніелом МакКормаком. З нагоди першої річниці шлюбу Кармен опублікувала в Instagram серію спільних фото з чоловіком.

"П’ять років разом, один рік — як твоя дружина. Із річницею, мій коханий, мій чоловік, мій найкращий друг", — написала блогерка під зворушливим дописом.

Сіамські близнючки Андраде і чоловік Фото: Instagram Сіамські близнючки Андраде і чоловік Фото: Instagram Сіамські близнючки Андраде і чоловік Фото: Instagram Сіамські близнючки Андраде і чоловік Фото: Instagram

Сіамська близнючка Кармен Андраде в стосунках

Кармен Андраде познайомилася зі своїм чоловіком, американцем Деніелом МакКормаком, ще у 2020 році через застосунок для знайомств. Їхня історія швидко привернула увагу світових медіа, адже Кармен має сіамську сестру-близнючку Люпіту.

Попри підвищену цікавість до їхніх стосунків, Деніел наполягає, що особисте життя подружжя — це їхня приватна справа. В одному з інтерв’ю Кармен зізнавалася, що у їхніх взаєминах переважають довіра, гумор і дружність, а не постійна фізична близькість, яку очікує побачити суспільство.

Блогерка також спростувала чутки про те, що її чоловік нібито поруч із нею через фінансову вигоду. За словами Кармен, такі припущення безпідставні, адже ніяких "величезних статків" у неї немає.

