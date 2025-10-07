Вместе с Галкиным: Аллу Пугачеву после резонансного интервью сняли на скрытую камеру (видео)

Известную российскую певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина сняли на скрытую камеру, когда пара прогуливалась по набережной Лимасола, что на Кипре. Можно заметить, что после резонансного интервью артистка чувствует себя достаточно хорошо.

На опубликованных кадрах Алла Пугачева и ее супруг, Максим Галкин, идут по набережной и встречают своих фанатов. Певица здоровается с ними, пока юморист разговаривает с кем-то по телефону. После этого супруги идут вперед.

Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина сняли на скрытую камеру Фото: Telegram Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина сняли на скрытую камеру Фото: Telegram

Несмотря на критику, которая полилась на Пугачеву после трехчасового разговора с журналисткой Екатериной Гордеевой, она выглядит расслабленной и улыбающейся, хотя заметно, что ей надоедает излишнее внимание. Кстати, в этом интервью певица впервые после отъезда из России рассказала о семье, эмиграции и войне.

Заявление Пугачевой после интервью

"Минутный порыв говорить исчез. Не лучше ли просто допить свой бокал? Мне лучше уйти, улыбаясь", — написала в своих социальных сетях Пугачева, комментируя весь негатив, который на нее полился из российских медиа.

Кстати, против 76-летней звезды советской сцены могут возбудить уголовное дело из-за ее слов о Джохаре Дудаеве, которые правоохранители сочли оправданием терроризма. За это ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Что предшествовало?

В 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали из России. Юморист первым открыто выступил против полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины. Впоследствии его поддержала и жена. Сначала семья поселилась в Израиле, но потом переехала на Кипр. Кроме того, они часто бывают в Лондоне и Юрмале.

