Разом з Галкіним: Аллу Пугачову після резонансного інтерв'ю зняли на приховану камеру (відео)

Відому російську співачку Аллу Пугачову та її чоловіка Максима Галкіна зняли на приховану камеру, коли пара прогулювалась набережною Лімасола, що на Кіпрі. Можна помітити, що після резонансного інтерв’ю артистка почувається досить добре.

На опублікованих кадрах Алла Пугачова та її чоловік, Максим Галкін, йдуть набережною і зустрічають своїх фанатів. Співачка вітається з ними, поки гуморист розмовляє з кимось телефоном. Після цього подружжя йде вперед.

Аллу Пугачову та її чоловіка Максима Галкіна зняли на приховану камеру Фото: Telegram Аллу Пугачову та її чоловіка Максима Галкіна зняли на приховану камеру Фото: Telegram

Попри критику, яка полилась на Пугачову після тригодинної розмови з журналісткою Катериною Гордєєвою, вона виглядає розслабленою та усміхненою, хоча помітно, що їй набридає зайва увага. До речі, в цьому інтерв’ю співачка вперше після від'їзду з Росії розповіла про сім'ю, еміграцію і війну.

Заява Пугачової після інтерв'ю

"Хвилинний порив говорити зник. Чи не краще просто допити свій келих? Мені краще піти, посміхаючись", — написала у своїх соціальних мережах Пугачова, коментуючи весь негатив, який на неї полився з російських медіа.

До речі, проти 76-річної зірки радянської сцени можуть порушити кримінальну справу через її слова про Джохара Дудаєва, які правоохоронці визнали виправданням тероризму. За це їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Що передувало?

У 2022 році Алла Пугачова і Максим Галкін разом з дітьми виїхали з Росії. Гуморист першим відкрито виступив проти повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти України. Згодом його підтримала і дружина. Спершу родина оселилася в Ізраїлі, але потім переїхала на Кіпр. Крім того, вони часто бувають у Лондоні та Юрмалі.

