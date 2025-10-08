62-летняя Деми Мур удивила сменой прически: впервые за 30 лет (фото)

62-летняя американская актриса Деми Мур ошеломила поклонников стильным перевоплощением. Бывшая жена Брюса Уиллиса возродила культовый образ, который создавался три десятилетия назад, сделав челку для нового короткометражного фильма Gucci.

В своем Instagram Мур поделилась серией новых кадров, на которых позирует с обновленными волосами, дополнив образ базовой белой футболкой, темно-синими джинсами и бирюзовым чокером.

Актриса дебютировала с искусственной челкой впервые после своей главной роли в фильме "Стриптиз" в 1996 году. А новый образ был создан для ее роли Барбары Гуччи в короткометражном фильме о доме моды Gucci "Тигр" режиссера Спайка Джонза.

Парикмахер Димитрис Джаннетос поделился закулисными подробностями преображения в собственном аккаунте в Instagram, рассказав, что идея возникла во время творческой встречи с Мур, креативным директором Gucci Демной, Джонзом и режиссером Халиной Рейн.

"Когда @demimoore позвонила мне, чтобы поделиться захватывающей новостью о своем новом фильме с @gucci и сообщить, что она хочет, чтобы я создал прическу для персонажа, у меня мурашки побежали по коже!" — написал Джаннетос.

Деми Мур, как известно, носила челку 30 лет назад, играя секретаршу ФБР, которая стала стриптизершей Эрин Грант, в фильме "Стриптиз". Однако актриса постепенно отказалась от челки еще до выхода фильма, побрив голову для съемок в фильме "Солдат Джейн".

Деми Мур с новой прической Фото: Demi Moore/Instagram

"Челка — время от времени. Спасибо @gucci за то, что позволили мне вернуть челку впервые со времен "Стриптиза", — подписала фото экс-супруга Брюса Уиллиса.

Звезда фильма "Призрак" наслаждается возрождением карьеры после своей громкой роли в фильме ужасов о теле 2024 года "Субстанция", который принес ей "Золотой глобус" за лучшую женскую роль и номинацию на "Оскар".

Деми Мур Фото: Demi Moore/Instagram

