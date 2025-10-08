62-річна Демі Мур здивувала зміною зачіски: уперше за 30 років (фото)

62-річна американська акторка Демі Мур приголомшила шанувальників стильним перевтіленням. Колишня дружина Брюса Вілліса відродила культовий образ, який створювався три десятиліття тому, зробивши чубчик для нового короткометражного фільму Gucci.

У своєму Instagram Мур поділилася серією нових кадрів, на яких позує з оновленим волоссям, доповнивши образ базовою білою футболкою, темно-синіми джинсами та бірюзовим чокером.

Акторка дебютувала зі штучним чубчиком вперше після своєї головної ролі у фільмі "Стриптиз" у 1996 році. А новий образ був створений для її ролі Барбари Гуччі в короткометражному фільмі про дім моди Gucci "Тигр" режисера Спайка Джонза.

Перукар Дімітріс Джаннетос поділився закулісними подробицями перетворення у власному акаунті в Instagram, розповівши, що ідея виникла під час творчої зустрічі з Мур, креативним директором Gucci Демною, Джонзом та режисеркою Халіною Рейн.

"Коли @demimoore зателефонувала мені, щоб поділитися захопливою новиною про свій новий фільм з @gucci та повідомити, що вона хоче, щоб я створив зачіску для персонажа, у мене мурашки побігли по шкірі!" — написав Джаннетос.

Демі Мур, як відомо, носила чубчик 30 років тому, граючи секретарку ФБР, яка стала стриптизеркою Ерін Грант, у фільмі "Стриптиз". Однак акторка поступово відмовилася від чубчика ще до виходу фільму, поголивши голову для зйомок у фільмі "Солдат Джейн".

Демі Мур з новою зачіскою Фото: Demi Moore/Instagram

"Чубчик — час від часу. Дякую @gucci за те, що дозволили мені повернути чубчик уперше з часів "Стриптизу", — підписала фото ексдружина Брюса Вілліса.

Зірка фільму "Привид" насолоджується відродженням кар'єри після своєї гучної ролі у фільмі жахів про тіло 2024 року "Субстанція", який приніс їй "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль та номінацію на "Оскар".

Демі Мур Фото: Demi Moore/Instagram

