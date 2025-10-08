"Мы так попрощались": сын и внучка Нины Матвиенко рассказали о последних днях певицы (видео)

Во вторую годовщину смерти легендарной певицы Нины Матвиенко ее родные рассказали, как узнали о тяжелой болезни артистки. В частности, интервью дали внучка Ульяна и сын Андрей.

Related video

В разговоре со Славой Деминым сын Нины Матвиенко, который мобилизовался в ряды ВСУ, вспомнил, как она страдала, когда не было творческой работы.

Родные Нины Матвиенко рассказали о легендарной певице

Сын Нины Матвиенко о последних годах певицы

"А когда она уходила в творческую сферу, это настолько было ее. Это то, что мне так нравилось. Я ее почему-то через песни воспринимал больше", — говорит Андрей.

В частности, сын знаменитости вспомнил, как последние годы перед смертью его мама увлекалась мистицизмом, религиями.

"Когда становилась более приземленной, то она, возможно, кое-что уже чувствовала. Когда началась война, был такой момент, она не хотела ехать за границу. Мы здесь оставались в Киеве. А она садилась на машину, потом она прибежала, обняла меня и сказала: "Прости, что я тебе что-то, может, не дала". Или она уже чувствовала. День тяжелый был", — рассказал мужчина.

О болезни Андрей узнал после того, как ему приснился сон, что он ссорится с мамой. После этого он связался с родным человеком.

"Она говорит "Мне плохо". Она должна была во Львов еще ехать. Я говорю: "Может, уже не езди тогда". Я уже с того дня начал ей звонить. Она себя не очень чувствовала. Уже тогда было подозрение определенное", — рассказывает мужчина.

За два месяца до смерти Андрей узнал о болезни мамы. А последний их разговор был тогда, когда у мужчины как раз был отпуск.

Сын Нины Матвиенко Фото: YouTube

"И я тогда с ней больше всего времени провел. Это был не разговор. Есть такие моменты, что уже нет что-то говорить. Это был скорее такой взгляд. Мы так попрощались. Так долго смотрели с ней. Когда уже не о чем говорить. Есть какой-то последний контакт, чисто глазами. Но я это почувствовал, что это было больше, чем разговор", — рассказал сын легендарной певицы.

Как внучка узнала о болезни

Внучка Нины Матвиенко Ульяна признается, что ей очень не хватает бабушки. Иногда она ей снится.

"По телефону (узнала о болезни, — Ред.), потому что я тогда не была дома. Мне позвонил то ли дядя, то ли мама. Не помню. Это такой тяжелый период, который до сих пор отзывается. Кто-то мне по телефону точно позвонил", — рассказывает девушка.

По словам Ульяны, была надежда, что еще будет время, но по состоянию певицы уже было понятно, что процесс необратим.

Внучка Нины Матвиенко Фото: YouTube

Легендарная певица ушла из жизни на 76-м году жизни 8 октября 2023 года. Народная артистка Украины не дожила до своего дня рождения всего два дня. По словам ее зятя Арсена Мирзояна, Нина Матвиенко провела в больнице около месяца. Все то время семья надеялась на лучшее, однако онкология забрала ее.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Тоня Матвиенко с двумя дочками поехала отдыхать на море в Испанию и показала редкие семейные кадры.

Правоохранители сообщили о подозрении водителю такси из сервиса Bolt, который в июне избил Тоню Матвиенко.

Кроме того, Тоня записала песню-посвящение матери к ее дню рождения, однако не успела презентовать подарок.