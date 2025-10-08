"Ми так попрощалися": син та онука Ніни Матвієнко розповіли про останні дні співачки (відео)

У другі роковини смерті легендарної співачки Ніни Матвієнко її рідні розповіли, як дізналися про важку хворобу артистки. Зокрема, інтервʼю дали онука Уляна та син Андрій.

Related video

У розмові зі Славою Дьоміним син Ніни Матвієнко, який мобілізувався до лав ЗСУ, пригадав, як вона страждала, коли не було творчої роботи.

Рідні Ніни Матвієнко розповіли про легендарну співачку

Син Ніни Матвієнко про останні роки співачки

"А коли вона йшла в творчу сферу, це настільки було її. Це те, що мені так подобалося. Я її чогось через пісні сприймав більше", — каже Андрій.

Зокрема, син знаменитості пригадав, як останні роки перед смертю його мама захоплювалася містицизмом, релігіями.

"Коли ставала більш приземлена, то вона, можливо, дещо вже відчувала. Коли почалася війна, був такий момент, вона не хотіла їхати за кордон. Ми тут залишалися в Києві. А вона сідала на машину, потім вона прибігла, обняла мене і сказала: "Прости, що я тобі щось, може, не дала". Чи вона вже відчувала. День важкий був", — розповів чоловік.

Про хворобу Андрій дізнався після того, як йому приснився сон, що він свариться з мамою. Після цього він звʼязався з рідною людиною.

"Вона каже "Мені погано". Вона мала у Львів ще їхати. Я кажу: "Може, вже не їдь тоді". Я вже з того дня почав їй дзвонити. Вона себе не дуже почувала. Уже тоді була підозра певна", — розповідає чоловік.

За два місяці до смерті Андрій дізнався про хворобу мами. А остання їхня розмова була тоді, коли в чоловіка якраз була відпустка.

Син Ніни Матвієнко Фото: YouTube

"І я тоді з нею найбільше часу провів. Це була не розмова. Є такі моменти, що вже немає щось говорити. Це був швидше такий погляд. Ми так попрощалися. Так довго дивилися з нею. Коли вже немає про що говорити. Є якийсь останній контакт, чисто очима. Але я це відчув, що це було більше, ніж розмова", — розповів син легендарної співачки.

Як онука дізналася про хворобу

Онука Ніни Матвієнко Уляна зізнається, що їй дуже не вистачає бабусі. Інколи вона їй сниться.

"По телефону (дізналася про хворобу, — Ред.), бо я тоді не була вдома. Мені подзвонив чи дядько, чи мама. Не памʼятаю. Це такий важкий період, який досі відгукується. Хтось мені по телефону точно подзвонив", — розповідає дівчина.

За словами Уляни, була надія, що ще буде час, але по стану співачки вже було зрозуміло, що процес незворотній.

Онука Ніни Матвієнко Фото: YouTube

Легендарна співачка пішла з життя на 76-му році життя 8 жовтня 2023 року. Народна артистка України не дожила до свого дня народження всього два дні. За словами її зятя Арсена Мірзояна, Ніна Матвієнко провела в лікарні близько місяця. Весь той час родина сподівалася на краще, проте онкологія забрала її.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Тоня Матвієнко з двома доньками поїхала відпочивати на море в Іспанію і показала рідкісні сімейні кадри.

Правоохоронці повідомили про підозру водієві таксі із сервісу Bolt, який у червні побив Тоню Матвієнко.

Крім того, Тоня записала пісню-присвяту матері до її дня народження, проте не встигла презентувати подарунок.