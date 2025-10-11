Должен освоить каждый: что нужно знать о деньгах, чтобы навсегда забыть о бедности

Личные финансы — это путешествие на всю жизнь, которое развивается с каждым десятилетием. С возрастом ваши финансовые потребности неизбежно меняются и могут становиться сложнее. Так же должен меняться и ваш подход к деньгам.

Чтобы помочь людям пройти это часто сложное путешествие, эксперты по личным финансам поделились своими лучшими советами для каждого десятилетия жизни. Об этом пишет Huff Post.

Вот что эксперты по личным финансам рекомендуют делать с вашими деньгами от 20 до 80 лет.

В 20 лет

"Начните составлять бюджет, экономить и инвестировать как можно скорее", — сказала Бола Сокунби, основательница Clever Girl Finance.

По ее словам, проще всего начать с варианта пенсионных сбережений вашего работодателя, если он у вас есть. Если ваш работодатель предлагает софинансирование пенсионных сбережений, воспользуйтесь им. Когда вы молоды, вы можете в полной мере воспользоваться преимуществами сложного начисления, дивидендов и роста стоимости.

Выведите привычку экономить, живя не имея достаточно средств и "платить себе в первую очередь", то есть направляя деньги на свой сберегательный счет каждой оплаты труда.

Когда вам за двадцать, вы можете захотеть расставить приоритеты между путешествиями, концертами или вечеринками — определите, что для вас важнее всего и куда вы хотите распределить свои средства, чтобы начать экономить на достижение глобальных целей.

Выведите привычку экономить Фото: Unplash

В 30 лет

"В 30 лет вы, вероятно, больше осведомлены в финансовых продуктах, поэтому ваши 30 лет — это хорошее время, чтобы начать диверсифицировать свой портфель и обеспечить себе консультанта", — говорит Брайан Штайнер, исполнительный директор некоммерческой организации Life Happens по страхованию жизни и финансовому планированию.

Неважно, сколько вы зарабатываете, какую работу имеете, одиноки ли вы или имеете семью. Каждый заслуживает финансового совета, поэтому важно иметь консультанта, который может предоставить советы и идеи, уникальные для вашей личной ситуации.

Будьте более осведомленными в инвестировании и составлении бюджета и старайтесь избегать накопления долгов с высокими процентами, таких как долг по кредитным картам. Создайте резервный фонд, который сможет обеспечить вас по крайней мере на несколько месяцев, если потребуется.

Сосредоточьтесь на увеличении своего дохода с помощью смены работы, повышения по службе и подработок.

Сосредоточьтесь на увеличении своего дохода Фото: Unsplash

В 40 лет

"Зарегистрируйтесь в страховке на срочное пребывание, если у вас ее еще нет", — советует Торрес. "Сейчас у вас могут быть иждивенцы, которые зависят от вас в плане дохода. Убедитесь, что ваш полис обеспечивает достаточную защиту вашим близким".

Ваши потребности в страховании жизни могут меняться со временем, но убедитесь, что у вас есть по крайней мере базовая защита для вашей семьи.

В 50 лет

В 50 лет ваши финансовые реалии начинают формироваться, и вы можете ставить под сомнение сроки выхода на пенсию, считает Николь Коуп, старший директор Ally Invest: "Начните представлять, какой вы хотите видеть свою пенсию. Если вы хотите путешествовать по миру, заниматься хобби или покупать дом для своих внуков, пришло время заглянуть под капот своих сбережений и начать составлять бюджет в соответствии с этими целями".

Если ваши дети выросли и переехали из дома, и вам не нужно столько места, вы можете сократить расходы на содержание дома и заработать на своих инвестициях в недвижимость, продав большой дом и переехав в меньшее помещение.

Вы можете сократить расходы на содержание дома Фото: Unplash

В 60 лет

Создайте стратегию снятия средств со своих пенсионных счетов, когда выходите на пенсию. Обязательно управляйте своими расходами, чтобы вы могли увеличить свой капитал. Это отличное время для пересмотра или создания плана управления наследством.

К тому же, внимательно следите за своим бюджетом, чтобы избежать перерасхода, когда поступает меньше денег. Сначала убедитесь, что ваши основные потребности покрыты, а затем спланируйте, как стратегически финансировать единовременные расходы.

В 70 лет

"Ваши 70 лет — это управление вашими расходами, убедитесь, что у вас есть завещание и план наследства, поддержка здоровья и наслаждение золотыми годами", — говорит Сокунби.

Подумайте о своих целях на этот период жизни и о том, как вы хотите провести свою пенсию. Чтобы максимально использовать это время, вы можете создать "барьеры расходов" своего пенсионного плана, чтобы вы могли прогнозировать, какой уровень расходов все еще позволяет вам достичь ваших будущих пенсионных целей.

В 80 лет

Пожилые люди часто становятся мишенями финансовых мошенников, поэтому 80 лет — это время быть особенно бдительными относительно того, куда идут ваши деньги. В противном случае, подумайте о своем наследстве.

Подумайте о пересмотре своего плана наследства, чтобы убедиться, что ваши желания выполнены.

