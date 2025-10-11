Має освоїти кожен: що треба знати про гроші, щоб назавжди забути про бідність

Особисті фінанси – це подорож на все життя, яка розвивається з кожним десятиліттям. З віком ваші фінансові потреби неминуче змінюються та можуть ставати складнішими. Так само має змінюватися і ваш підхід до грошей.

Щоб допомогти людям пройти цю часто складну подорож, експерти з особистих фінансів поділилися своїми найкращими порадами для кожного десятиліття життя. Про це пише Huff Post.

Ось що експерти з особистих фінансів рекомендують робити з вашими грошима від 20 до 80 років.

У 20 років

"Почніть складати бюджет, заощаджувати та інвестувати якомога швидше", — сказала Бола Сокунбі, засновниця Clever Girl Finance.

За її словами, найпростіше почати з варіанту пенсійних заощаджень вашого роботодавця, якщо він у вас є. Якщо ваш роботодавець пропонує співфінансування пенсійних заощаджень, скористайтеся ним. Коли ви молоді, ви можете повною мірою скористатися перевагами складного нарахування, дивідендів та зростання вартості.

Виведіть звичку заощаджувати, живучи не маючи достатньо коштів та "платити собі в першу чергу", тобто спрямовуючи гроші на свій ощадний рахунок кожної оплати праці.

Коли вам за двадцять, ви можете захотіти розставити пріоритети між подорожами, концертами або вечірками — визначте, що для вас найважливіше і куди ви хочете розподілити свої кошти, щоб почати заощаджувати на досягнення глобальних цілей.

Виведіть звичку заощаджувати Фото: Unplash

У 30 років

"У 30 років ви, ймовірно, більше обізнані у фінансових продуктах, тому ваші 30 років — це гарний час, щоб почати диверсифікувати свій портфель та забезпечити собі консультанта", — каже Браян Штайнер, виконавчий директор некомерційної організації Life Happens зі страхування життя та фінансового планування.

Неважливо, скільки ви заробляєте, яку роботу маєте, чи самотні ви, чи маєте сім'ю. Кожен заслуговує на фінансову пораду, тому важливо мати консультанта, який може надати поради та ідеї, унікальні для вашої особистої ситуації.

Будьте більш обізнаними в інвестуванні та складанні бюджету та намагайтеся уникати накопичення боргів з високими відсотками, таких як борг за кредитними картками. Створіть резервний фонд, який зможе забезпечити вас принаймні на кілька місяців, якщо буде потрібно.

Зосередьтеся на збільшенні свого доходу за допомогою зміни роботи, підвищення по службі та підробітків.

Зосередьтеся на збільшенні свого доходу Фото: Unsplash

У 40 років

"Зареєструйтесь у страховці на строкове перебування, якщо у вас її ще немає", — радить Торрес. "Наразі у вас можуть бути утриманці, які залежать від вас у плані доходу. Переконайтеся, що ваш поліс забезпечує достатній захист вашим близьким".

Ваші потреби у страхуванні життя можуть змінюватися з часом, але переконайтеся, що у вас є принаймні базовий захист для вашої родини.

У 50 років

У 50 років ваші фінансові реалії починають формуватися, і ви можете ставити під сумнів терміни виходу на пенсію, вважає Ніколь Коуп, старший директор Ally Invest: "Почніть уявляти, якою ви хочете бачити свою пенсію. Якщо ви хочете подорожувати світом, займатися хобі або купувати будинок для своїх онуків, настав час зазирнути під капот своїх заощаджень і почати складати бюджет відповідно до цих цілей".

Якщо ваші діти виросли та переїхали з дому, і вам не потрібно стільки місця, ви можете скоротити витрати на утримання будинку та заробити на своїх інвестиціях у нерухомість, продавши великий будинок та переїхавши в менше приміщення.

Ви можете скоротити витрати на утримання будинку Фото: Unplash

У 60 років

Створіть стратегію зняття коштів зі своїх пенсійних рахунків, коли виходите на пенсію. Обов’язково керуйте своїми витратами, щоб ви могли збільшити свій капітал. Це чудовий час для перегляду або створення плану управління спадщиною.

До того ж, уважно стежте за своїм бюджетом, щоб уникнути перевитрат, коли надходить менше грошей. Спочатку переконайтеся, що ваші основні потреби покриті, а потім сплануйте, як стратегічно фінансувати одноразові витрати.

У 70 років

"Ваші 70 років — це управління вашими витратами, переконайтеся, що у вас є заповіт і план спадщини, підтримка здоров'я та насолода золотими роками", — каже Сокунбі.

Подумайте про свої цілі на цей період життя та про те, як ви хочете провести свою пенсію. Щоб максимально використати цей час, ви можете створити "бар'єри витрат" свого пенсійного плану, щоб ви могли прогнозувати, який рівень витрат все ще дозволяє вам досягти ваших майбутніх пенсійних цілей.

У 80 років

Люди похилого віку часто стають мішенями фінансових шахраїв, тому 80 років — це час бути особливо пильними щодо того, куди йдуть ваші гроші. В іншому випадку, подумайте про свою спадщину.

Подумайте про перегляд свого плану спадщини, щоб переконатися, що ваші бажання виконані.

