Не совершайте этих 7 ошибок: юристы объяснили, какие нюансы сводят на нет завещание

Завещание — один из важнейших юридических документов в жизни человека. Именно оно определяет, кому достанется имущество, кто станет опекуном для несовершеннолетних детей и как распределятся долги после смерти. Но несмотря на это, значительная часть людей откладывает составление завещания на потом — иногда вплоть до непредсказуемого конца.

Согласно опросу Caring.com (2020 год), двое из трех взрослых американцев не имеют завещания, даже после пандемии. Основные причины — привычка откладывать дела "на потом" и убеждение, что у них якобы нет достаточно ценного имущества, пишет Huffpost.

Адвокат Эйдо Волни, основатель юридической фирмы Walny Legal Group (Милуоки), отмечает:

"После 18 лет каждому человеку стоит иметь хотя бы базовый пакет документов по планированию наследства. Это не обязательно должно быть сложное завещание, но даже простой документ может избавить семью от больших финансовых и эмоциональных потерь".

Юристы по вопросам наследования рассказали, какие ошибки чаще всего допускают люди, составляя завещания.

1. Назначение нескольких исполнителей

Многие родители хотят быть "справедливыми" и назначают всех детей соисполнителями завещания. Однако это почти всегда приводит к конфликтам.

Адвокат Элис Чой из Novick & Associates объясняет:

"Когда несколько человек имеют одинаковые полномочия, возникают споры — продавать ли дом, за какую сумму, как распределять расходы. У меня был случай с семью соисполнителями — это было катастрофой. Каждый имел собственного адвоката, и юридические расходы выросли в разы".

Если исполнителей несколько, лучше сделать их нечетное количество, чтобы решение принималось большинством.

2 Вера в то, что завещание автоматически защитит от суда

Многие думают, что само завещание позволит избежать судебного разбирательства, но это не так.

Процесс пробейта — юридическое оформление наследства — все равно нужен, если активы зарегистрированы только на умершего и не имеют указанных бенефициаров.

Юрист Дэвид Уотсон из Висконсина рассказал:

"Моя клиентка имела завещание отца, где все делилось поровну между тремя детьми. Но дом был записан только на него. Из-за этого пришлось открывать дело в суде, и вместо $30 за переоформление документов она заплатила около $4000".

3. Нечеткое описание вещей с эмоциональной ценностью

Худшее, что можно сделать — написать "все делится поровну".

"Когда люди умирают, даже ближайшие родственники начинают ссориться из-за мелочей — картин, украшений, фотоальбомов", — говорит юрист Кармен Росас.

Если для кого-то определенная вещь особенная — лучше указать это прямо в завещании. Именно эмоциональные вещи, а не деньги, чаще всего становятся причиной конфликтов.

4. Отсутствие обновлений после изменений в жизни

Брак, развод или рождение ребенка — повод обновить документы.

Адвокат Дионна Рейнольдс объясняет:

"Многие составляют завещание раз и навсегда, но его надо пересматривать каждые 5-7 лет. Иначе может случиться, что внуки не получат ничего только потому, что их отец (ваш ребенок) умер раньше, а завещание не учитывает эту ситуацию".

5. Подарки, которые могут навредить

Даже добрые намерения могут обернуться проблемами.

"Перед тем как оставить наследство, подумайте, действительно ли это поможет человеку", — советует Волни.

Молодые люди могут потерять право на финпомощь в университете, а взрослые — поделить наследство с бывшим партнером в случае развода. Некоторых пожилых наследников слишком большая сумма может лишить социальной поддержки или даже спровоцировать конфликты в семье.

6. Отсутствие инструкций, где искать документы

Даже самое идеальное завещание не поможет, если его не найдут.

"У меня был клиент, который не знал, где хранятся подписанные документы его родителей. В результате все пришлось оформлять заново", — рассказывает Росас.

Юристы советуют хранить оригиналы в надежном месте и сообщать близким или хотя бы своему адвокату, где их искать.

