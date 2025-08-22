Трогательное завещание: осел провел в последний путь любимую владелицу (видео)

Женщина из Англии завещала провести ее в последний путь в сопровождении любимого животного. Ее желание было исполнено, когда осел возглавил похоронную процессию, отдав такой же нежный почет, который умершая дарила этим животным всю жизнь.

Related video

Как сообщает "What's The Jam", 78-летняя Вэл Мортимер из графства Уилтшир была известна своей любовью к ослам и постоянной поддержкой благотворительных организаций, которые занимаются этими животными. Когда женщина умерла, она оставила необычную просьбу — чтобы ее похоронную процессию возглавил осел. Это последнее желание было исполнено во время трогательной церемонии в Поттерне.

"Она всегда любила ослов, и было уместно, что ее процессию возглавлял один из них", — рассказала внучка умершей Луиза Уотсон.

Представительница похоронного бюро AP McDonald Эшли Макдональд поделилась деталями: "Мы имели честь организовать поистине уникальное прощание с любимой женщиной. В последнее путешествие ее сопровождал нежный спутник, что сделало этот день таким же личным и содержательным, как и ее жизнь".

Осел не только шел впереди кортежа, но и сопровождал гроб до самой церкви. Это стало действительно особой данью уважения. Во время погребальной службы на гроб умершей также положили маленького игрушечного ослика — символ ее пожизненной привязанности к этим животным.

Как сообщал Фокус, женщина судится с сестрой из-за "странного" завещания.

Ранее Фокус сообщал, как миллиардер из Индии оставил свое состояние дворецкому, собаке и повару.

Фокус также писал, что миллионер завещал богатство гадалке, а свою бывшую жену с сыном оставил без копейки.