Трогательное завещание: осел провел в последний путь любимую владелицу (видео)
Женщина из Англии завещала провести ее в последний путь в сопровождении любимого животного. Ее желание было исполнено, когда осел возглавил похоронную процессию, отдав такой же нежный почет, который умершая дарила этим животным всю жизнь.
Как сообщает "What's The Jam", 78-летняя Вэл Мортимер из графства Уилтшир была известна своей любовью к ослам и постоянной поддержкой благотворительных организаций, которые занимаются этими животными. Когда женщина умерла, она оставила необычную просьбу — чтобы ее похоронную процессию возглавил осел. Это последнее желание было исполнено во время трогательной церемонии в Поттерне.
"Она всегда любила ослов, и было уместно, что ее процессию возглавлял один из них", — рассказала внучка умершей Луиза Уотсон.
Представительница похоронного бюро AP McDonald Эшли Макдональд поделилась деталями: "Мы имели честь организовать поистине уникальное прощание с любимой женщиной. В последнее путешествие ее сопровождал нежный спутник, что сделало этот день таким же личным и содержательным, как и ее жизнь".
Осел не только шел впереди кортежа, но и сопровождал гроб до самой церкви. Это стало действительно особой данью уважения. Во время погребальной службы на гроб умершей также положили маленького игрушечного ослика — символ ее пожизненной привязанности к этим животным.
Как сообщал Фокус, женщина судится с сестрой из-за "странного" завещания.
Ранее Фокус сообщал, как миллиардер из Индии оставил свое состояние дворецкому, собаке и повару.
Фокус также писал, что миллионер завещал богатство гадалке, а свою бывшую жену с сыном оставил без копейки.