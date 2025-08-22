Зворушливий заповіт: віслюк провів в останню путь улюблену власницю (відео)
Жінка з Англії заповіла провести її в останній путь у супроводі улюбленої тварини. Її бажання було виконано, коли осел очолив похоронну процесію, віддавши таку саму ніжну шану, яку померла дарувала цим тваринам все життя.
Як повідомляє "What’s The Jam", 78-річна Вел Мортімер з графства Вілтшир була відомою своєю любов'ю до ослів та постійною підтримкою благодійних організацій, які опікуються цими тваринами. Коли жінка померла, вона залишила незвичайне прохання — щоб її похоронну процесію очолив осел. Це останнє бажання було виконано під час зворушливої церемонії в Поттерні.
"Вона завжди любила ослів, і було доречно, що її процесію очолював один із них", – розповіла онука померлої Луїза Вотсон.
Представниця похоронного бюро AP McDonald Ешлі Макдональд поділилася деталями: "Ми мали честь організувати справді унікальне прощання з коханою жінкою. В останню подорож її супроводжував ніжний супутник, що зробило цей день таким же особистим і змістовним, як і її життя".
Осел не лише йшов попереду кортежу, але й супроводжував труну до самої церкви. Це стало справді особливою даниною поваги. Під час поховальної служби на труну померлої також поклали маленького іграшкового ослика — символ її довічної прихильності до цих тварин.
