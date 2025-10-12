Не робіть цих 7 помилок: юристи пояснили, які нюанси зводять нанівець заповіт

Заповіт — один із найважливіших юридичних документів у житті людини. Саме він визначає, кому дістанеться майно, хто стане опікуном для неповнолітніх дітей і як розподіляться борги після смерті. Але попри це, значна частина людей відкладає складання заповіту на потім — іноді аж до непередбачуваного кінця.

Згідно з опитуванням Caring.com (2020 рік), двоє з трьох дорослих американців не мають заповіту, навіть після пандемії. Основні причини — звичка відкладати справи "на потім" і переконання, що в них нібито немає достатньо цінного майна, пише Huffpost.

Адвокат Ейдо Волні, засновник юридичної фірми Walny Legal Group (Мілуокі), наголошує:

"Після 18 років кожній людині варто мати хоча б базовий пакет документів з планування спадщини. Це не обов’язково має бути складний заповіт, але навіть простий документ може позбавити сім’ю великих фінансових і емоційних втрат".

Юристи з питань спадкування розповіли, яких помилок найчастіше припускаються люди, складаючи заповіти.

1. Призначення кількох виконавців

Багато батьків хочуть бути "справедливими" і призначають усіх дітей співвиконавцями заповіту. Однак це майже завжди призводить до конфліктів.

Адвокатка Еліс Чой з Novick & Associates пояснює:

"Коли кілька осіб мають однакові повноваження, виникають суперечки — чи продавати будинок, за яку суму, як розподіляти витрати. У мене був випадок із сімома співвиконавцями — це було катастрофою. Кожен мав власного адвоката, і юридичні витрати зросли в рази".

Якщо виконавців кілька, краще зробити їх непарну кількість, аби рішення ухвалювалося більшістю.

2 Віра в те, що заповіт автоматично захистить від суду

Багато хто думає, що сам заповіт дозволить уникнути судового розгляду, але це не так.

Процес пробейту — юридичне оформлення спадщини — все одно потрібен, якщо активи зареєстровані лише на померлого й не мають зазначених бенефіціарів.

Юрист Девід Вотсон із Вісконсину розповів:

"Моя клієнтка мала заповіт батька, де все ділилося порівну між трьома дітьми. Але будинок був записаний лише на нього. Через це довелося відкривати справу в суді, і замість $30 за переоформлення документів вона заплатила близько $4000".

3. Нечіткий опис речей із емоційною цінністю

Найгірше, що можна зробити — написати "усе ділиться порівну".

"Коли люди помирають, навіть найближчі родичі починають сваритися через дрібниці — картини, прикраси, фотоальбоми", — каже юристка Кармен Росас.

Якщо для когось певна річ особлива — краще вказати це прямо у заповіті. Саме емоційні речі, а не гроші, найчастіше стають причиною конфліктів.

4. Відсутність оновлень після змін у житті

Шлюб, розлучення чи народження дитини — привід оновити документи.

Адвокатка Діонна Рейнольдс пояснює:

"Багато хто складає заповіт раз і назавжди, але його треба переглядати кожні 5–7 років. Інакше може статися, що онуки не отримають нічого лише тому, що їхній батько (ваша дитина) помер раніше, а заповіт не враховує цю ситуацію".

5. Подарунки, які можуть нашкодити

Навіть добрі наміри можуть обернутися проблемами.

"Перед тим як залишити спадок, подумайте, чи справді це допоможе людині", — радить Волні.

Молоді люди можуть втратити право на фіндопомогу в університеті, а дорослі — поділити спадок із колишнім партнером у разі розлучення. Деяких літніх спадкоємців надто велика сума може позбавити соціальної підтримки або навіть спровокувати конфлікти в родині.

6. Відсутність інструкцій, де шукати документи

Навіть найідеальніший заповіт не допоможе, якщо його не знайдуть.

"У мене був клієнт, який не знав, де зберігаються підписані документи його батьків. У результаті все довелося оформлювати заново", — розповідає Росас.

Юристи радять зберігати оригінали в надійному місці та повідомляти близьких або хоча б свого адвоката, де їх шукати.

