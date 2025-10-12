Не робіть цих 7 помилок: юристи пояснили, які нюанси зводять нанівець заповіт
Заповіт — один із найважливіших юридичних документів у житті людини. Саме він визначає, кому дістанеться майно, хто стане опікуном для неповнолітніх дітей і як розподіляться борги після смерті. Але попри це, значна частина людей відкладає складання заповіту на потім — іноді аж до непередбачуваного кінця.
Згідно з опитуванням Caring.com (2020 рік), двоє з трьох дорослих американців не мають заповіту, навіть після пандемії. Основні причини — звичка відкладати справи "на потім" і переконання, що в них нібито немає достатньо цінного майна, пише Huffpost.
Адвокат Ейдо Волні, засновник юридичної фірми Walny Legal Group (Мілуокі), наголошує:
"Після 18 років кожній людині варто мати хоча б базовий пакет документів з планування спадщини. Це не обов’язково має бути складний заповіт, але навіть простий документ може позбавити сім’ю великих фінансових і емоційних втрат".
Юристи з питань спадкування розповіли, яких помилок найчастіше припускаються люди, складаючи заповіти.
1. Призначення кількох виконавців
Багато батьків хочуть бути "справедливими" і призначають усіх дітей співвиконавцями заповіту. Однак це майже завжди призводить до конфліктів.
Адвокатка Еліс Чой з Novick & Associates пояснює:
"Коли кілька осіб мають однакові повноваження, виникають суперечки — чи продавати будинок, за яку суму, як розподіляти витрати. У мене був випадок із сімома співвиконавцями — це було катастрофою. Кожен мав власного адвоката, і юридичні витрати зросли в рази".
Якщо виконавців кілька, краще зробити їх непарну кількість, аби рішення ухвалювалося більшістю.
2 Віра в те, що заповіт автоматично захистить від суду
Багато хто думає, що сам заповіт дозволить уникнути судового розгляду, але це не так.
Процес пробейту — юридичне оформлення спадщини — все одно потрібен, якщо активи зареєстровані лише на померлого й не мають зазначених бенефіціарів.
Юрист Девід Вотсон із Вісконсину розповів:
"Моя клієнтка мала заповіт батька, де все ділилося порівну між трьома дітьми. Але будинок був записаний лише на нього. Через це довелося відкривати справу в суді, і замість $30 за переоформлення документів вона заплатила близько $4000".
3. Нечіткий опис речей із емоційною цінністю
Найгірше, що можна зробити — написати "усе ділиться порівну".
"Коли люди помирають, навіть найближчі родичі починають сваритися через дрібниці — картини, прикраси, фотоальбоми", — каже юристка Кармен Росас.
Якщо для когось певна річ особлива — краще вказати це прямо у заповіті. Саме емоційні речі, а не гроші, найчастіше стають причиною конфліктів.
4. Відсутність оновлень після змін у житті
Шлюб, розлучення чи народження дитини — привід оновити документи.
Адвокатка Діонна Рейнольдс пояснює:
"Багато хто складає заповіт раз і назавжди, але його треба переглядати кожні 5–7 років. Інакше може статися, що онуки не отримають нічого лише тому, що їхній батько (ваша дитина) помер раніше, а заповіт не враховує цю ситуацію".
5. Подарунки, які можуть нашкодити
Навіть добрі наміри можуть обернутися проблемами.
"Перед тим як залишити спадок, подумайте, чи справді це допоможе людині", — радить Волні.
Молоді люди можуть втратити право на фіндопомогу в університеті, а дорослі — поділити спадок із колишнім партнером у разі розлучення. Деяких літніх спадкоємців надто велика сума може позбавити соціальної підтримки або навіть спровокувати конфлікти в родині.
6. Відсутність інструкцій, де шукати документи
Навіть найідеальніший заповіт не допоможе, якщо його не знайдуть.
"У мене був клієнт, який не знав, де зберігаються підписані документи його батьків. У результаті все довелося оформлювати заново", — розповідає Росас.
Юристи радять зберігати оригінали в надійному місці та повідомляти близьких або хоча б свого адвоката, де їх шукати.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Жінка з Англії заповіла провести її в останній путь у супроводі улюбленої тварини. Її бажання було виконано, коли осел очолив похоронну процесію, віддавши таку саму ніжну шану, яку померла дарувала цим тваринам все життя.
- У Великій Британії гучного резонансу набрала справа розподілу майна за заповітом між дітьми покійного бізнесмена індійського походження Лаксміканта Патела.
Крім того, Ватикан оприлюднив заповіт померлого Папи Франциска.