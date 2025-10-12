Бесплатные услуги: в отелях назвали 5 вещей, о которых не знают туристы

Даже мелкие детали — как способ бронирования или своевременный звонок на рецепцию — могут сделать путешествие значительно лучше. А вот избежание этих пяти ошибок поможет превратить стандартное заселение в приятный и беззаботный опыт.

Работники отелей в США и Европе поделились с журналистами самыми распространенными ошибками гостей и рассказали, как сделать отдых более комфортным, пишет Huffpost.

Что стоит знать туристам

1. Бронирование через сторонние сервисы

Скидки на туристических сайтах привлекают многих путешественников, однако это может ограничить ваши возможности.

"Когда клиент бронирует через третьи стороны, мы теряем более половины возможностей помочь ему", — объясняет директор отеля 106 Jefferson в Гантсвилле (Алабама) Чейз Кристиан.

По его словам, в таких случаях часто невозможно вернуть средства за отмененное бронирование, не действуют программы лояльности, а изменения в бронировании сопровождаются дополнительными штрафами.

Кроме того, многие отели предлагают собственные бонусы, о которых можно узнать только на официальном сайте.

"У нас, например, есть корты для пиклбола, тематические встречи, настольные игры, исторические туры и бесплатная йога по субботам — но гости часто об этом не знают", — рассказывает Рэйчел Миллет, менеджер отеля The Lodge at St. Edward в Вашингтоне.

2. Бесплатные гигиенические средства

Многие забывают дома зубную щетку или пасту — и не знают, что большинство отелей могут предоставить их бесплатно.

"Однажды гость сказал, что не чистил зубы четыре дня, потому что забыл щетку. Он был шокирован, когда узнал, что у нас есть бесплатные наборы прямо на рецепции", — рассказывает Патрик ван ден Аакстер, менеджер Corendon Amsterdam New-West в Нидерландах.

Кроме зубных наборов, часто можно попросить расческу, салфетки для снятия макияжа или другие мелочи.

3. Отсутствие предварительного бронирования ресторана или спа

Если планируете посетить спа или ресторан в отеле, стоит позаботиться об этом сразу после бронирования номера.

"Популярные заведения, особенно вблизи крупных городов, заполняются заранее. Мы очень расстраиваемся, когда гости не могут воспользоваться всеми услугами, на которые рассчитывали", — добавляет Миллет.

4. Несогласованные времена заселения и выезда

Большинство отелей имеют стандартные часы check-in и check-out, но если предупредить заранее, администрация может пойти навстречу.

"Если ваш рейс прилетает рано или нужен дополнительный час для сборов, сообщите нам заранее — мы всегда стараемся быть гибкими", — советует менеджер одного из американских отелей Гонсалес.

5. Отсутствие коммуникации с персоналом

Отельеры хотят, чтобы гости остались довольны, но без обратной связи им сложно помочь.

"Не стесняйтесь отвечать на наши сообщения или письма. Если у вас праздник — дайте знать, возможно, мы сделаем его более особенным", — отмечает Миллет.

