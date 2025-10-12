Безплатні послуги: у готелях назвали 5 речей, про які не знають туристи

Навіть дрібні деталі — як спосіб бронювання чи вчасний дзвінок на рецепцію — можуть зробити подорож значно кращою. А от уникнення цих п’яти помилок допоможе перетворити стандартне заселення в приємний і безтурботний досвід.

Працівники готелів у США та Європі поділилися з журналістами найпоширенішими помилками гостей і розповіли, як зробити відпочинок комфортнішим, пише Huffpost.

Що варто знати туристам

1. Бронювання через сторонні сервіси

Знижки на туристичних сайтах приваблюють багатьох мандрівників, однак це може обмежити ваші можливості.

"Коли клієнт бронює через треті сторони, ми втрачаємо більше половини можливостей допомогти йому", — пояснює директор готелю 106 Jefferson у Гантсвіллі (Алабама) Чейз Крістіан.

За його словами, у таких випадках часто неможливо повернути кошти за скасоване бронювання, не діють програми лояльності, а зміни у бронюванні супроводжуються додатковими штрафами.

Крім того, багато готелів пропонують власні бонуси, про які можна дізнатися лише на офіційному сайті.

"У нас, наприклад, є корти для піклболу, тематичні зустрічі, настільні ігри, історичні тури та безкоштовна йога по суботах — але гості часто про це не знають", — розповідає Рейчел Міллет, менеджерка готелю The Lodge at St. Edward у Вашингтоні.

2. Безкоштовні гігієнічні засоби

Багато хто забуває вдома зубну щітку або пасту — і не знає, що більшість готелів можуть надати їх безкоштовно.

"Одного разу гість сказав, що не чистив зуби чотири дні, бо забув щітку. Він був шокований, коли дізнався, що ми маємо безкоштовні набори просто на рецепції", — розповідає Патрік ван ден Аакстер, менеджер Corendon Amsterdam New-West у Нідерландах.

Крім зубних наборів, часто можна попросити гребінець, серветки для зняття макіяжу чи інші дрібниці.

3. Відсутність попереднього бронювання ресторану або спа

Якщо плануєте відвідати спа чи ресторан у готелі, варто подбати про це одразу після бронювання номера.

"Популярні заклади, особливо поблизу великих міст, заповнюються заздалегідь. Ми дуже засмучуємося, коли гості не можуть скористатися всіма послугами, на які розраховували", — додає Міллет.

4. Неузгоджені часи заселення та виїзду

Більшість готелів мають стандартні години check-in і check-out, але якщо попередити заздалегідь, адміністрація може піти назустріч.

"Якщо ваш рейс прилітає рано чи потрібна додаткова година для зборів, повідомте нас заздалегідь — ми завжди намагаємося бути гнучкими", — радить менеджер одного з американських готелів Гонсалес.

5. Відсутність комунікації з персоналом

Готельєри хочуть, щоб гості залишилися задоволені, але без зворотного зв’язку їм складно допомогти.

"Не соромтеся відповідати на наші повідомлення або листи. Якщо у вас свято — дайте знати, можливо, ми зробимо його особливішим", — зазначає Міллет.

