Буря на Евересті: туристка розповіла, як вибиралася зі снігової пастки за допомогою каструлі

Піший похід на найвищу гору світу в Тибеті став для сотень туристів страшним випробуванням. Хуртовина замела табори та проходи, заблокувавши мандрівників на тибетській стороні Евересту.

Серед туристів, які потрапили в бурю на Евересті, була 30-річна Фен Холідей. Їй вдалося евакуюватися разом із сотнями товаришів по походу після того, як 4 жовтня сильний снігопад зруйнував їхні намети на висоті 5 км і завалив спуски з гори, пише CNN.

Фен з групою вирушили в похід 1 жовтня з села Юпа, що в тибетській префектурі Шигадзе, через долину Гама на східному схилі гори Еверест, а за три дні почалася хуртовина.

Спочатку Фен, як досвідчена туристка, не злякалася снігопаду, адже її група була добре споряджена. Однак дівчина почала хвилюватися, коли почула грім і побачила блискавки над гірським хребтом. До півночі сніг посилився настільки, що конденсат затікав всередину спального мішка, тому спати в ньому було неможливо.

"Тож мені довелося вийти та розгрібати сніг, а потім я виявила, що мої товариші по команді також були засипані. Нам усім довелося копати разом, що було важко, оскільки у нас не було інструментів — ми просто користувалися нашими каструлями!" — розповіла Фен журналістам.

За даними снігових звітів, за 4 жовтня на вершині Евересту випало понад 95 см снігу, що майже втричі перевищує середній показник за тиждень для осені. Журналісти пояснили, що жовтень — найпопулярніший місяць для походів, оскільки в цей час небо над хребтом прояснюється після сезону мусонів.

"У горах було так волого та холодно, і ризик переохолодження був реальним", — розповів турист.

Переживши небезпечну ніч, вранці 5 жовтня Фен з товаришами почали самостійно спускатися з гори лише з легкими рюкзаками на спинах, кинувши намети та спорядження. Вони спустилися до підніжжя близько 18:30 за місцевим часом.

Буря на Евересті: сотні туристів застрягли на горі

Медіа повідомляли, що туристи можуть загинути на Евересті після того, як гору ввечері 3 жовтня накрив снігопад. Снігом, товщина якого подекуди сягала понад 10 метрів, заблокувало всі шляхи вниз по горі. В пастці опинилися близько 1 000 осіб, станом на 6 жовтня 350 туристів були евакуйовані до невеликого містечка Цюдан, а ще 200 людей чекали на евакуацію.

Надвечір 6 жовтня журналісти повідомили про одного загиблого і 137 врятованих на Евересті. 41-річний турист не витримав суворих погодних умов.