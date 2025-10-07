Буря на Эвересте: туристка рассказала, как выбиралась из снежной ловушки с помощью кастрюли

Пеший поход на самую высокую гору мира в Тибете стал для сотен туристов страшным испытанием. Метель замела лагеря и проходы, заблокировав путешественников на тибетской стороне Эвереста.

Среди туристов, попавших в бурю на Эвересте, была 30-летняя Фэн Холидей. Ей удалось эвакуироваться вместе с сотнями товарищей по походу после того, как 4 октября сильный снегопад разрушил их палатки на высоте 5 км и завалил спуски с горы, пишет CNN.

Фен с группой отправились в поход 1 октября из деревни Юпа, что в тибетской префектуре Шигадзе, через долину Гама на восточном склоне горы Эверест, а через три дня началась метель.

Сначала Фен, как опытная туристка, не испугалась снегопада, ведь ее группа была хорошо снаряжена. Однако девушка начала волноваться, когда услышала гром и увидела молнии над горным хребтом. К полуночи снег усилился настолько, что конденсат затекал внутрь спального мешка, поэтому спать в нем было невозможно.

"Поэтому мне пришлось выйти и разгребать снег, а потом я обнаружила, что мои товарищи по команде также были засыпаны. Нам всем пришлось копать вместе, что было трудно, поскольку у нас не было инструментов — мы просто пользовались нашими кастрюлями!" — рассказала Фен журналистам.

По данным снежных отчетов, за 4 октября на вершине Эвереста выпало более 95 см снега, что почти втрое превышает средний показатель за неделю для осени. Журналисты объяснили, что октябрь — самый популярный месяц для походов, поскольку в это время небо над хребтом проясняется после сезона муссонов.

"В горах было так влажно и холодно, и риск переохлаждения был реальным", — рассказал турист.

Пережив опасную ночь, утром 5 октября Фен с товарищами начали самостоятельно спускаться с горы только с легкими рюкзаками на спинах, бросив палатки и снаряжение. Они спустились к подножию около 18:30 по местному времени.

Буря на Эвересте: сотни туристов застряли на горе

Медиа сообщали, что туристы могут погибнуть на Эвересте после того, как гору вечером 3 октября накрыл снегопад. Снегом, толщина которого местами достигала более 10 метров, заблокировало все пути вниз по горе. В ловушке оказались около 1 000 человек, по состоянию на 6 октября 350 туристов были эвакуированы в небольшой городок Цюдан, а еще 200 человек ждали эвакуации.

К вечеру 6 октября журналисты сообщили об одном погибшем и 137 спасенных на Эвересте. 41-летний турист не выдержал суровых погодных условий.