Деньги в 20, 30 и 40 лет: какие секреты ведут к богатству в разные периоды жизни

Личные финансы — это путешествие, которое длится всю жизнь. С каждым десятилетием наши потребности, доходы и финансовые приоритеты меняются, а вместе с ними должен меняться и подход к деньгам.

Эксперты по личным финансам поделились советами, которые помогут лучше ориентироваться в денежных вопросах на каждом этапе жизни, пишет Huffpost.

20-е: начни со сбережений и бюджета

"Начинайте составлять бюджет, откладывать деньги и инвестировать как можно раньше", — советует основательница Clever Girl Finance Бола Сокунби. Проще всего начать с пенсионной программы от работодателя, особенно если компания добавляет бонусы к взносам.

Финансовый эксперт советует жить ниже своих возможностей и "сначала платить себе" — регулярно переводить часть дохода в сбережения.

Джек Говард из Ally Financial добавляет: стоит создать план расходов, который соответствует вашим ценностям и целям. Если для вас важны путешествия, события или празднования с друзьями — планируйте бюджет так, чтобы позволить себе эти моменты без финансового стресса.

30-е: расширяй знания и инвестируй сознательно

"В тридцатые вы уже лучше разбираетесь в финансовых инструментах, поэтому пора разнообразить инвестиционный портфель и найти финансового советника", — отмечает Брайан Стайнер из Life Happens.

Эксперты советуют избегать долгов с высокими процентами, создать "фонд безопасности" на несколько месяцев жизни и увеличивать доход через карьерный рост или дополнительную занятость.

"Не поддавайтесь соблазну тратить больше, когда доходы растут. Лучше направляйте эти средства на покупку жилья, погашение студенческих долгов или инвестиции", — говорит финансовый автор и подкастерка Жанезе Торрес.

40-е: защити семью и планируй будущее

В этом возрасте стоит позаботиться о страховании жизни, особенно если имеете семью или иждивенцев. "Полис должен обеспечить финансовую стабильность вашим близким", — объясняет Торрес.

Стайнер добавляет: со временем страхование жизни может превратиться не только в защиту, но и в инструмент для накоплений и будущего дохода на пенсии. Также советует рассмотреть страхование долговременного ухода, которое поможет в случае необходимости оплаты медицинских услуг или ухода в старшем возрасте.

В 40 лет стоит думать о семье и будущем Фото: Unsplash

50-е: подготовка к пенсии

"В пятьдесят вы начинаете реально оценивать свои финансовые возможности и планы на пенсию", — говорит Николь Коуп из Ally Invest. Это время подумать, как будет выглядеть ваша жизнь после завершения карьеры: хотите ли вы путешествовать, заняться хобби или помогать детям и внукам.

Можно уменьшить расходы на жилье, продав большую недвижимость и переехав в меньший дом.

Финансовый консультант Дэн Эндрюс советует активно увеличивать пенсионные сбережения, пользоваться онлайн-калькуляторами для прогноза пенсионных выплат и корректировать стратегию, пока еще есть время это сделать.

60-е: планируй снятие средств и контроль расходов

"Создайте стратегию снятия денег с пенсионных счетов и внимательно контролируйте расходы, чтобы продлить срок действия своих сбережений", — советует Сокунби. Самое время оформить или обновить завещание и план наследства.

Финансовый консультант Гари Гревал советует четко определить источники доходов после выхода на пенсию и продумать, как финансировать крупные расходы — путешествия, ремонты или важные события.

70-е: наслаждайся "золотыми годами"

В этом возрасте главное — стабильность. Контролируйте расходы, обновите завещание, заботьтесь о здоровье и наслаждайтесь жизнью.

"Это ваше время, чтобы реализовать давние мечты. Вы можете создать финансовые "ограничения расходов", чтобы знать, какой уровень потребления позволяет оставаться финансово уверенным", — отмечает Эндрюс.

80-е: берегите себя и свое достояние

Пожилые люди часто становятся мишенью финансовых мошенников, поэтому важно следить, куда идут ваши деньги.

"Оглянитесь на жизнь, оцените, что сделало ее лучше, и позаботьтесь, чтобы ваши пожелания были учтены в наследственном плане", — советует Гревал. Он добавляет, что это хороший момент помочь благотворительным организациям, которые вам близки.

