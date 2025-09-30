Освободилась от "рабства с 9 до 5": женщина рассказала, как вылезти из долгов

Бывшая финансистка Джорджетт Гриффитс из Девона (Великобритания) нашла способ покончить с долгом и выгоранием, бросив свою работу. Женщина, которая раньше страдала от стресса и панических атак, утверждает, что теперь зарабатывает до $1300 в день, не выходя из дома.

Related video

Своим опытом 33-летняя Джорджетт Гриффитс, которая проработала более десяти лет в сфере финансов, поделилась в социальных сетях, вдохновляя тех, кто устал от корпоративного мира. Несмотря на полную занятость, женщина имела ипотечные платежи и долговые обязательства. Длительные рабочие часы привели к эмоциональному выгоранию, стрессу и паническим атакам.

"Два года назад я достигла выгорания на своей работе с 9 до 5. Начались панические атаки за рабочим столом", — рассказывает Джорджетт в своем видео.

Когда врач отправил ее на больничный из-за стресса, финансовое давление только усилилось: "Мы не могли позволить себе заплатить строителям, мы уже были в долгах, и я не могла работать".

Дополнительный доход

В поисках альтернативных источников дохода Джорджетт наткнулась на концепцию цифровых продуктов. Это электронные товары (электронные книги, цифровые планеры, стоковые фото, шаблоны), которые можно приобрести и мгновенно скачать. Женщина освоила цифровой маркетинг и начала продвигать продукты, которые ей не нужно было создавать самой. Благодаря этому она достигла полной финансовой независимости.

В поисках альтернативных источников дохода Джорджетт наткнулась на концепцию цифровых продуктов Фото: TikTok

"Я знаю, что мне никогда больше не придется искать работу, у меня никогда не будет босса — это точно. Отремонтировала наш дом, выплатила все свои долги", — добавляет британка.

Достойная зарплата

В общении со своими подписчиками в TikTok (@wealthwithgeorgette) Гриффитс утверждает, что ее ежедневный доход может колебаться от $385 до $1280.

Джорджетт объясняет, что ее ежедневная "работа" заключается в создании и публикации контента — около двух видео в день в Instagram и TikTok. Она зарабатывает на партнерских комиссиях, продвигая чужие продукты.

Джорджетт объясняет, что ее ежедневная "работа" заключается в создании и публикации контента Фото: TikTok

Сейчас предпринимательница планирует зимний отдых на Карибах и наслаждается жизнью, в которой больше не нужно просить отпуск у начальства.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Модель зарабатывает тысячи долларов заграницей благодаря "голосу с акцентом".

Мужчина из Великобритании бросил обычную офисную работу "с 9 до 5", чтобы полный рабочий день стоять в очередях за других людей через платформу TaskRabbit.

Кроме того, в Ванкувере мужчина без высшего образования выполняет опасную работу, которая отпугивает большинство людей. За мытье окон на высоте он получает более 130 тысяч фунтов стерлингов в год.