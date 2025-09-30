Звільнилась від "рабства з 9 до 5": жінка розповіла, як вилізти з боргів

Колишня фінансистка Джорджетт Ґріффітс із Девона (Велика Британія) знайшла спосіб покінчити з боргом та вигоранням, покинувши свою роботу. Жінка, яка раніше страждала від стресу і панічних атак, стверджує, що тепер заробляє до $1300 на день, не виходячи з дому.

Своїм досвідом 33-річна Джорджетт Ґріффітс, яка пропрацювала понад десять років у сфері фінансів, поділилася у соціальних мережах, надихаючи тих, хто втомився від корпоративного світу. Попри повну зайнятість, жінка мала іпотечні платежі та боргові зобов'язання. Тривалі робочі години призвели до емоційного вигорання, стресу та панічних атак.

"Два роки тому я досягла вигорання на своїй роботі з 9 до 5. Почались панічні атаки за робочим столом", — розповідає Джорджетт у своєму відео.

Коли лікар відправив її на лікарняний через стрес, фінансовий тиск лише посилився: "Ми не могли дозволити собі заплатити будівельникам, ми вже були в боргах, і я не могла працювати".

Додатковий дохід

У пошуках альтернативних джерел доходу Джорджетт натрапила на концепцію цифрових продуктів. Це електронні товари (електронні книги, цифрові планери, стокові фото, шаблони), які можна придбати та миттєво завантажити. Жінка освоїла цифровий маркетинг і почала просувати продукти, які їй не потрібно було створювати самій. Завдяки цьому вона досягла повної фінансової незалежності.

У пошуках альтернативних джерел доходу Джорджетт натрапила на концепцію цифрових продуктів Фото: TikTok

"Я знаю, що мені ніколи більше не доведеться шукати роботу, у мене ніколи не буде боса — це точно. Відремонтувала наш будинок, виплатила всі свої борги", — додає британка.

Достойна зарплата

У спілкуванні зі своїми підписниками у TikTok (@wealthwithgeorgette) Ґріффітс стверджує, що її щоденний дохід може коливатися від $385 до $1280.

Джорджетт пояснює, що її щоденна "робота" полягає у створенні та публікації контенту — близько двох відео на день в Instagram і TikTok. Вона заробляє на партнерських комісіях, просуваючи чужі продукти.

Джорджетт пояснює, що її щоденна "робота" полягає у створенні та публікації контенту Фото: TikTok

Зараз підприємниця планує зимовий відпочинок на Карибах і насолоджується життям, в якому більше не потрібно просити відпустку у начальства.

