Гроші у 20, 30 та 40 років: які секрети ведуть до багатства у різні періоди життя

Особисті фінанси — це подорож, яка триває все життя. З кожним десятиліттям наші потреби, доходи та фінансові пріоритети змінюються, а разом із ними має змінюватися й підхід до грошей.

Експерти з особистих фінансів поділилися порадами, які допоможуть краще орієнтуватися у грошових питаннях на кожному етапі життя, пише Huffpost.

20-ті: почни із заощаджень і бюджету

"Починайте складати бюджет, відкладати гроші й інвестувати якомога раніше", — радить засновниця Clever Girl Finance Бола Сокунбі. Найпростіше почати з пенсійної програми від роботодавця, особливо якщо компанія додає бонуси до внесків.

Фінансова експертка радить жити нижче своїх можливостей і "спершу платити собі" — регулярно переводити частину доходу на заощадження.

Джек Говард з Ally Financial додає: варто створити план витрат, який відповідає вашим цінностям і цілям. Якщо для вас важливі подорожі, події чи святкування з друзями — плануйте бюджет так, щоб дозволити собі ці моменти без фінансового стресу.

30-ті: розширюй знання й інвестуй свідомо

"У тридцяті ви вже краще розумієтеся на фінансових інструментах, тому час урізноманітнити інвестиційний портфель і знайти фінансового радника", — зазначає Браян Стайнер з Life Happens.

Експерти радять уникати боргів із високими відсотками, створити "фонд безпеки" на кілька місяців життя та збільшувати дохід через кар’єрний ріст або додаткову зайнятість.

"Не піддавайтеся спокусі витрачати більше, коли доходи зростають. Краще спрямовуйте ці кошти на купівлю житла, погашення студентських боргів чи інвестиції", — каже фінансова авторка та подкастерка Жанезе Торрес.

40-ві: захисти родину й плануй майбутнє

У цьому віці варто подбати про страхування життя, особливо якщо маєте сім’ю або утриманців. "Поліс повинен забезпечити фінансову стабільність вашим близьким", — пояснює Торрес.

Стайнер додає: з часом страхування життя може перетворитися не лише на захист, а й на інструмент для накопичень і майбутнього доходу на пенсії. Також радить розглянути страхування довготривалого догляду, яке допоможе в разі необхідності оплати медичних послуг або догляду в старшому віці.

У 40 років варто думати про родину та майбутнє Фото: Unsplash

50-ті: підготовка до пенсії

"У п’ятдесят ви починаєте реально оцінювати свої фінансові можливості та плани на пенсію", — каже Ніколь Коуп з Ally Invest. Це час подумати, як виглядатиме ваше життя після завершення кар’єри: чи хочете ви подорожувати, зайнятися хобі або допомагати дітям і онукам.

Можна зменшити витрати на житло, продавши велику нерухомість і переїхавши у менший дім.

Фінансовий консультант Ден Ендрюс радить активно збільшувати пенсійні заощадження, користуватися онлайн-калькуляторами для прогнозу пенсійних виплат і коригувати стратегію, поки ще є час це зробити.

60-ті: плануй зняття коштів і контроль витрат

"Створіть стратегію зняття грошей із пенсійних рахунків і уважно контролюйте витрати, щоб продовжити термін дії своїх заощаджень", — радить Сокунбі. Саме час оформити або оновити заповіт і план спадщини.

Фінансовий консультант Гарі Гревал радить чітко визначити джерела доходів після виходу на пенсію й продумати, як фінансувати великі витрати — подорожі, ремонти чи важливі події.

70-ті: насолоджуйся "золотими роками"

У цьому віці головне — стабільність. Контролюйте витрати, оновіть заповіт, дбайте про здоров’я і насолоджуйтеся життям.

"Це ваш час, щоб реалізувати давні мрії. Ви можете створити фінансові "обмеження витрат", щоб знати, який рівень споживання дозволяє залишатися фінансово впевненим", — зазначає Ендрюс.

80-ті: бережіть себе і своє надбання

Літні люди часто стають мішенню фінансових шахраїв, тому важливо пильнувати, куди йдуть ваші гроші.

"Озирніться на життя, оцініть, що зробило його кращим, і подбайте, щоб ваші побажання були враховані у спадковому плані", — радить Гревал. Він додає, що це гарний момент допомогти благодійним організаціям, які вам близькі.

