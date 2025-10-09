Держался 10 лет: Тейлор Свифт с новым альбомом побила рекорд Адель

Новый альбом 35-летней Тейлор Свифт "The Life of a Showgirl" ("Жизнь танцовщицы") установил исторический рекорд по объему продаж в первую неделю после релиза. Такой успех объясняют, в частности, многими предварительными заказами.

Всего за пять дней после выхода пластинка преодолела отметку в 3,5 миллиона проданных эквивалентных копий в США, сообщает Billboard.

При подсчетах учитывали как физические продажи, так и прослушивания на стриминговых платформах (так называемые эквивалентные альбомные единицы).

Таким образом Свифт превзошла результат Адель, чей альбом "25" в декабре 2015 года был продан тиражом 3,482 миллиона копий. Тейлор достигла этого уровня всего за пять дней, и эксперты ожидают, что ее итоговый результат после семи дней будет еще выше.

Несмотря на это, абсолютный рекорд по физическим продажам (без учета стриминга) пока остается за Адель. Однако прогнозируют, что Свифт может вскоре превзойти и этот показатель.

Только за пятый день продаж "The Life of a Showgirl" ("Жизнь танцовщицы") разошелся тиражом более 3,2 миллиона физических копий, тогда как "25" Адель за неделю продали в количестве 3,378 миллиона. Для обеих певиц именно физические носители составляют большую часть общего объема продаж.

Один из факторов успеха — огромное количество предварительных заказов, а также активное обновление изданий: артистка регулярно выпускает новые варианты альбома — CD, цифровые версии с бонусными акустическими треками и ограниченные цифровые релизы, доступные только в течение 24 часов на ее официальном сайте.

Новый альбом также побил собственное достижение Свифт: ее предыдущая пластинка "The Tortured Poets Department" ("Отдел замученных поэтов") в 2024 году стартовала с 2,61 миллиона копий. Теперь Тейлор превысила этот результат более чем на 600 тысяч всего за пять дней.

Главным синглом альбома стала песня "The Fate of Ophelia" ("Судьба Офелии").

