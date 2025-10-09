Тримався 10 років: Тейлор Свіфт із новим альбомом побила рекорд Адель

Новий альбом 35-річної Тейлор Свіфт "The Life of a Showgirl" ("Життя танцівниці") встановив історичний рекорд за обсягом продажів у перший тиждень після релізу. Такий успіх пояснюють, зокрема, багатьма попередніми замовленнями.

Лише за п’ять днів після виходу платівка подолала позначку в 3,5 мільйона проданих еквівалентних копій у США, повідомляє Billboard.

Під час підрахунків враховували як фізичні продажі, так і прослуховування на стримінгових платформах (так звані еквівалентні альбомні одиниці).

Таким чином Свіфт перевершила результат Адель, чий альбом "25" у грудні 2015 року був проданий накладом 3,482 мільйона копій. Тейлор досягла цього рівня всього за п’ять днів, і експерти очікують, що її підсумковий результат після семи днів буде ще вищим.

Попри це, абсолютний рекорд із фізичних продажів (без урахування стримінгу) наразі залишається за Адель. Проте прогнозують, що Свіфт може невдовзі перевершити і цей показник.

Лише за п’ятий день продажів "The Life of a Showgirl" ("Життя танцівниці") розійшовся тиражем понад 3,2 мільйона фізичних копій, тоді як "25" Адель за тиждень продали у кількості 3,378 мільйона. Для обох співачок саме фізичні носії становлять більшу частину загального обсягу продажів.

Один із чинників успіху — величезна кількість попередніх замовлень, а також активне оновлення видань: артистка регулярно випускає нові варіанти альбому — CD, цифрові версії з бонусними акустичними треками та обмежені цифрові релізи, доступні лише протягом 24 годин на її офіційному сайті.

Новий альбом також побив власне досягнення Свіфт: її попередня платівка "The Tortured Poets Department" ("Відділ закатованих поетів") у 2024 році стартувала з 2,61 мільйона копій. Тепер Тейлор перевищила цей результат більш ніж на 600 тисяч лише за п’ять днів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Головним синглом альбому стала пісня "The Fate of Ophelia" ("Доля Офелії").

Тейлор Свіфт, яка стала найбагатшою співачкою у світі, оголосила про заручини з 35-річним гравцем команди Kansas City Chiefs Тревісом Келсі.

Президент США Дональд Трамп помстився Тейлор Свіфт за те, що вона підтримала його суперницю Камалу Гарріс на виборах.