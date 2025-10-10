Поддержите нас UA
Копия отца: дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала его 2-летнюю внучку (фото)

Дочь Брюса Уиллиса опубликовала фото с его внучкой
Брюс Уиллис и внучка Луэтта | Фото: Unsplash

Актриса Румер Уиллис показала, как проводит осенние дни вместе с дочерью и семьей в Айдахо. Новые снимки умилили поклонников и вызвали волну комментариев о сходстве маленькой Луэтты с дедом — Брюсом Уиллисом.

Старшая дочь легендарной пары Брюса Уиллиса и Деми Мур поделилась новыми трогательными фото со своей дочерью Луэттой. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

37-летняя актриса показала серию осенних кадров, сделанных в штате Айдахо, где имеет поместье их семья. На снимках Румер позирует с двухлетней Луэттой Айли, которую фанаты называют "маленькой копией Брюса Уиллиса".

Брюс Уиллис дочь и внучка
Семья Брюса Уиллиса
Фото: Instagram

Внучка Брюса Уиллиса

Луэтта — единственная внучка известного голливудского актера и Деми Мур. После разрыва с музыкантом Дереком Ричардом Томасом Румер воспитывает девочку самостоятельно. Несмотря на сложные обстоятельства, девочка приносит много радости всей семье, особенно своему дедушке, который борется с редким видом деменции.

внучка Виллис
Луэтта
Фото: Instagram

Реакции людей

Многие пользователи заметили, что Луэтта невероятно похожа на своего дедушку Брюса Уиллиса:

  • "Луэтта на фотографии с короной так похожа на твоего папу";
  • "О, я вижу глаза и улыбку твоего отца в Лу";
  • "Красивые фотографии";
  • "Прекрасно! Она так похожа на твоего папу"
  • "У нее улыбка Брюса".
луэтта брюс виллис
Луэтта — внучка Брюса Уиллиса
Фото: Instagram

