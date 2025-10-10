Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Копія батька: донька важкохворого Брюса Вілліса показала його 2-річну онуку (фото)

Дочка Брюса Вілліса опублікувала фото з його онукою
Брюс Вілліс і онучка Луетта | Фото: Unsplash

Акторка Румер Вілліс показала, як проводить осінні дні разом із донькою та родиною в Айдахо. Нові знімки розчулили шанувальників і викликали хвилю коментарів про схожість маленької Луетти з дідом — Брюсом Віллісом.

Related video

Старша донька легендарної пари Брюса Вілліса та Демі Мур поділилася новими зворушливими фото зі своєю донькою Луеттою. Світлини вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

37-річна акторка показала серію осінніх кадрів, зроблених у штаті Айдахо, де має маєток їхня родина. На знімках Румер позує з дворічною Луеттою Айлі, яку фанати називають "маленькою копією Брюса Вілліса".

Брюс Вілліс дочка і онучка
Сім'я Брюса Вілліса
Фото: Instagram

Внучка Брюса Вілліса

Луетта — єдина онука відомого голлівудського актора та Демі Мур. Після розриву з музикантом Дереком Річардом Томасом Румер виховує дівчинку самостійно. Попри складні обставини, дівчинка приносить багато радості всій родині, особливо своєму дідусеві, який бореться з рідкісним видом деменції.

онучка вілліс
Луетта
Фото: Instagram

Реакції людей

Багато користувачів помітили, що Луетта неймовірно схожа на свого дідуся Брюса Вілліса:

  • "Луетта на фотографії з короною так схожа на твого тата";
  • "О, я бачу очі і посмішку твого батька в Лу";
  • "Красиві фотографії";
  • "Прекрасно! Вона так схожа на твого тата"
  • "Вона має посмішку Брюса".
луетта брюс вілліс
Луетта – онука Брюса Вілліса
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, американська акторка Демі Мур чесно розповіла про горе, яке вона переживала, спостерігаючи за тим, як її колишній чоловік страждає від деменції.