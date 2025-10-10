Копія батька: донька важкохворого Брюса Вілліса показала його 2-річну онуку (фото)
Акторка Румер Вілліс показала, як проводить осінні дні разом із донькою та родиною в Айдахо. Нові знімки розчулили шанувальників і викликали хвилю коментарів про схожість маленької Луетти з дідом — Брюсом Віллісом.
Старша донька легендарної пари Брюса Вілліса та Демі Мур поділилася новими зворушливими фото зі своєю донькою Луеттою. Світлини вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
37-річна акторка показала серію осінніх кадрів, зроблених у штаті Айдахо, де має маєток їхня родина. На знімках Румер позує з дворічною Луеттою Айлі, яку фанати називають "маленькою копією Брюса Вілліса".
Внучка Брюса Вілліса
Луетта — єдина онука відомого голлівудського актора та Демі Мур. Після розриву з музикантом Дереком Річардом Томасом Румер виховує дівчинку самостійно. Попри складні обставини, дівчинка приносить багато радості всій родині, особливо своєму дідусеві, який бореться з рідкісним видом деменції.
Реакції людей
Багато користувачів помітили, що Луетта неймовірно схожа на свого дідуся Брюса Вілліса:
- "Луетта на фотографії з короною так схожа на твого тата";
- "О, я бачу очі і посмішку твого батька в Лу";
- "Красиві фотографії";
- "Прекрасно! Вона так схожа на твого тата"
- "Вона має посмішку Брюса".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- 70-річного американського актора Брюса Вілліса помітили, як його возив по Лос-Анджелесу доглядач, після того як дружина знаменитості зізналася, що його перевезли в окремий будинок.
- Стан актора погіршився: він не може говорити і ходити.
Крім того, американська акторка Демі Мур чесно розповіла про горе, яке вона переживала, спостерігаючи за тим, як її колишній чоловік страждає від деменції.