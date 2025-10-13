Дочь Эминема объявила о беременности: Алайна Скотт поделилась трогательными фото

Приемная дочь Эминема, Алайна Мари Скотт, сообщила, что ждет ребенка. Она опубликовала серию фотографий в Instagram, где вместе с мужем Мэттом Моллером показала момент объявления беременности.

Приемная дочь американского рэпера Эминема — Алайна Мари Скотт объявила о своей беременности. Она сделала это через серию теплых семейных снимков, опубликованных на личной странице в Instagram.

На первой фотографии Алайна и ее муж Мэтт Моллер стояли посреди поля, держа маленький детский комбинезон и счастливо улыбаясь.

Сообщение Алайни в Instagram Фото: Скриншот

На другом фото Мэтт был с завязанными глазами, когда жена вела его к зданию, где его ждали воздушные шарики, крошечные детские кроссовки и положительный тест на беременность.

Мэтт был с завязанными глазами Фото: Скриншот

Под сообщением Скотт написала: "Лучшее от тебя и меня. Месяцами я носила в себе крошечное сердцебиение, которое уже изменило меня всеми возможными способами".

Она также добавила: "Есть что-то невероятное в том, чтобы знать, что маленькая жизнь растет, мечтает и становится, пока ты занимаешься своим днем, шепча молитвы, которые могут услышать только они. Я никогда не чувствовала большей благодарности за этот дар и возможность расширить нашу семью. Малыш М, мы не можем дождаться встречи с тобой".

После публикации сестра Алайны, Хейли Джейд, поздравила ее словами: "Так рада за вас! Не могу дождаться, когда стану тетей этой малышки".

Брат Эминема, Натан, также присоединился к поздравлениям, написав: "Поздравляю! Вы будете замечательными родителями. Перестаньте заставлять меня чувствовать себя старым, лол".

Мэтт Моллер ответил в комментариях: "Бог благословил нашу семью чудом жизни. Малыш еще не знает, как ему повезло иметь такую маму, как ты, но он это поймет. Я люблю тебя и люблю нашего малыша М".

Алайна и Мэтт обручились в 2021 году, а свадьба состоялась весной 2023 года. Тогда девушка написала: "Этого момента. Это жизнь. Да, сто раз — я люблю тебя".

У Эминема есть трое детей: биологическая дочь Хейли Джейд, названная дочь Алайна Мари Скотт и еще один названный ребенок — Стиви Лейн. Алайну он усыновил в 2000-х годах — девочка была дочерью его бывшей жены Ким Скотт и ее сестры, которая умерла в 2016 году.

