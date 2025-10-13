Дочка Емінема оголосила про вагітність: Алайна Скотт поділилася зворушливими фото

Названа донька Емінема, Алайна Марі Скотт, повідомила, що чекає на дитину. Вона опублікувала серію фотографій у Instagram, де разом із чоловіком Меттом Моллером показала момент оголошення вагітності.

Названа донька американського репера Емінема — Алайна Марі Скотт оголосила про свою вагітність. Вона зробила це через серію теплих сімейних знімків, опублікованих на особистій сторінці в Instagram.

На першій фотографії Алайна та її чоловік Метт Моллер стояли посеред поля, тримаючи маленький дитячий комбінезон і щасливо усміхаючись.

Допис Алайни в Instagram Фото: Скриншот

На іншому фото Метт був із зав’язаними очима, коли дружина вела його до будівлі, де на нього чекали повітряні кульки, крихітні дитячі кросівки та позитивний тест на вагітність.

Метт був із зав"язаними очима Фото: Скриншот

Під дописом Скотт написала: "Найкраще від тебе та мене. Місяцями я носила в собі крихітне серцебиття, яке вже змінило мене всіма можливими способами".

Вона також додала: "Є щось неймовірне у тому, щоб знати, що маленьке життя росте, мріє та стає, поки ти займаєшся своїм днем, шепочучи молитви, які можуть почути лише вони. Я ніколи не відчувала більшої вдячності за цей дар і можливість розширити нашу сім’ю. Малюк М, ми не можемо дочекатися зустрічі з тобою".

Після публікації сестра Алайни, Гейлі Джейд, привітала її словами: "Так рада за вас! Не можу дочекатися, коли стану тіткою цієї малечі".

Брат Емінема, Натан, також долучився до привітань, написавши: "Вітаю! Ви будете чудовими батьками. Перестаньте змушувати мене відчувати себе старим, лол".

Метт Моллер відповів у коментарях: "Бог благословив нашу сім’ю дивом життя. Малюк ще не знає, як йому пощастило мати таку маму, як ти, але він це зрозуміє. Я люблю тебе і люблю нашого малюка М".

Алайна та Метт заручилися у 2021 році, а весілля відбулося навесні 2023 року. Тоді дівчина написала: "Цього моменту. Це життя. Так, сто разів — я кохаю тебе".

У Емінема є троє дітей: біологічна донька Гейлі Джейд, названа донька Алайна Марі Скотт і ще одна названа дитина — Стіві Лейн. Алайну він усиновив у 2000-х роках — дівчинка була донькою його колишньої дружини Кім Скотт та її сестри, яка померла у 2016 році.

