Зал взорвался аплодисментами: украинская группа покорила сцену шоу "Голос" в Германии

Украинское этно-трио Elba стало настоящим открытием на старте 15-го сезона немецкого вокального шоу The Voice of Germany. Девушки из Винницы, Львова и Харькова исполнили народную веснянку "Вербова дощечка", соединив аутентичное пение с современной энергетикой, и заставили всех тренеров развернуть свои кресла.

Related video

В первых эпизодах нового сезона популярного шоу The Voice of Germany зрители и судьи стали свидетелями триумфа украинской группы Elba. Музыкантки представили на большой немецкой сцене веснянку "Вербова дощечка", вызвав настоящий фурор в зале.

Тренеры нажали кнопки, что символизирует их желание взять артистов в свою команду, еще до финальных аккордов композиции. Участницы выбрали команду Реа Харви, подчеркнув его многолетнюю поддержку Украины.

Коллектив Elba сочетает народное пение, живые инструменты и современную подачу. В команду входит Елены Попадюк (вокал, Винница), Соломии Дишлюк (вокал и гитара, Львов), Дарьи Фоминой (флейта, свирель и саксофон, Харьков).

Фурор в Германии

"Украинская песня теперь на самой большой немецкой сцене. Мы невероятно счастливы быть участниками The Voice of Germany! А еще — бесконечно рады, что теперь мы в команде Rea Garvey!" — пишут участницы коллектива.

Они посвятили свое выступление всем украинцам, которые ежедневно защищают нашу родную землю. "Ваша сила, мужество и любовь к Украине вдохновляют нас петь еще громче. Слава Украине!" — отметили они.

"Это гениально, браво девушки", — прокомментировала одна участница обсуждения;

"Молодчинки девушки! Соля мы тобой гордимся! Браво!" — добавила другая;

Третья заметила: "Когда я это вижу, у меня слезы наворачиваются на глаза, это просто чудо";

"Это так круто, Вы невероятные", — прокомментировала следующая.

Трио Эльба

Сформировалось летом 2023 года. Елена и Соломия познакомились во время благотворительных концертов Free People Voice, а впоследствии к ним присоединилась Дарья. Их первое совместное выступление состоялось в легендарном Indra Club в Гамбурге — именно там, где в свое время начинали The Beatles. В 2022-2023 годах этот клуб активно использовался как площадка для благотворительных концертов в поддержку Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лиза, которая была участницей реалити-шоу "Міняю жінку" на телеканале "1+1", активно ведет свои социальные сети. Она решила уехать с мужем и детьми за границу и рассказывает подписчикам о пережитом опыте.

Финалистка популярного украинского шоу "Х-Фактор" Валерия Симулик, которая сейчас выступает под псевдонимом Valeriya Force, заявила о своем желании принять участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2026.

Судья кулинарного шоу Ольга Мартыновская публично опровергла обвинения зрителей в заангажированности после того, как 25-летняя киевлянка Нэнси Топко стала победительницей 15 сезона популярного проекта.