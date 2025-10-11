"Там есть все": участница "Меняю жену" показала, как живут украинские беженцы в Норвегии
Лиза, которая была участницей реалити-шоу "Міняю жінку" на телеканале "1+1", активно ведет свои социальные сети. Она решила уехать с мужем и детьми за границу и рассказывает подписчикам о пережитом опыте.
Сейчас Лиза с семьей находится в лагере для беженцев в норвежском муниципалитете Роде. Женщина показывает свое временное убежище, где они живут вместе и другими беженцами, санузел, игровую комнату. По ее словам, там есть все необходимое для жизни. Какие там условия, — читайте в материале Фокуса.
"Сейчас я вам покажу, как выглядит завтрак беженца в Норвегии. Вот такой завтрак в Роде. Там еще можно дополнительно взять хлопья с молоком, но я их уже переела. Здесь четыре порции, потому что у нас двое детей, которые спят, поэтому для них мы с собой заберем. Вот такие яйца. Немного грязненькие, как по мне", — комментирует автор видео за кадром.
Лагерь для беженцев в Норвегии
В других роликах она рассказала об удобствах в лагере. Среди прочего там есть тренажерный зал, комната для развлечений, где установлен стол для бильярда и настольного тенниса.
"У нас современная комната с ремонтом, все современно. Новые кровати, хорошая ванная комната, теплый пол, есть даже стиральная машинка. Но нас много — это единственное что. Мы здесь живем с мужем, двумя детьми, и еще с нами есть люди. Нас восемь человек в комнате, а так хорошо. Кормят четыре раза здесь, в транзитном мутаке. Выдают разные средства для мытья, детям — подгузники. В целом — хорошо", — признается беженка.
Что пишут в комментариях?
В комментариях зрители оставили много отзывов. Некоторые, услышав реакцию Лизы на грязные яйца на завтраке, попросили продемонстрировать больше благодарности: "Вам дают даром... Имейте уважение", "Даже в Норвегии вам кто-то что-то должен". Другие реакции в основном также были негативными.
- "Люди, вы уже за столько лет не можете быть беженцами!";
- "Завтрак супер, в Украине сейчас и сливочное масло не каждый в состоянии купить";
- "В Украине не каждый доживает до утра и завтрака";
- "Супер. Хорошо, что дают";
- "Кстати, за время пребывания в Роди и Хурдали, благодаря их питанию, я похудела на 3 кг, но, к сожалению, уже набрала их обратно";
- "Думали, что вас с красной икрой будут встречать?".
Сейчас у Лизы почти 12 тысяч подписчиков в TikTok, а также около 23 — в Instagram. Ее обновления регулярно собирают по несколько тысяч просмотров.
