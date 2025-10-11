"Тут є все": учасниця "Міняю жінку" показала, як живуть українські біженці у Норвегії

Ліза, яка була учасницею реаліті-шоу "Міняю жінку" на телеканалі "1+1", активно веде свої соціальні мережі. Вона вирішила виїхати з чоловіком та дітьми за кордон й розповідає підписникам про пережитий досвід.

Наразі Ліза з родиною перебуває у таборі для біженців в норвезькому муніципалітеті Роде. Жінка показує своє тимчасове помешкання, де вони живуть разом і іншими біженцями, санвузол, ігрову кімнату. За її словами, "є все необхідне для життя". Які там умови, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Зараз я вам покажу, як виглядає сніданок біженця у Норвегії. Ось такий сніданок в Роде. Там ще можна додатково взяти пластівці з молоком, але я їх уже переїла. Тут чотири порції, бо в нас двоє дітей, які сплять, тому для них ми з собою заберемо. Ось такі яйця. Трохи брудненькі, як на мене", — коментує авторка відео за кадром.

Табір для біженців у Норвегії

В інших роликах вона розповіла про зручності в таборі. Серед іншого там є тренажерний зал, кімната для розваг, де встановлений стіл для більярду та настільного тенісу.

"У нас сучасна кімната з ремонтом, все сучасно. Нові ліжка, гарна ванна кімната, тепла підлога, є навіть пральна машинка. Але нас багато — це єдине що. Ми тут живемо з чоловіком, двома дітьми, і ще з нами є люди. Нас восьмеро в кімнаті, а так добре. Годують чотири рази тут, в транзитному мутаку. Видають різні засоби для миття, дітям — підгузки. В цілому — добре", — зізнається біженка.

Що пишуть у коментарях?

У коментарях глядачі залишили багато відгуків. Дехто, почувши реакцію Лізи на брудні яйця на сніданку, попросив продемонструвати більше вдячності: "Вам дають задарма… Майте повагу", "Навіть в Норвегії вам хтось щось винен". Інші реакції здебільшого також були негативними.

"Люди, ви вже за стільки років не можете бути біженцями!";

"Сніданок супер, в Україні зараз і вершкове масло не кожен в змозі купити";

"В Україні не кожен доживає до ранку і сніданку";

"Супер. Добре, що дають";

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"До речі, за час перебування в Роді та Хурдалі, завдяки їхньому харчуванню, я схудла на 3 кг, але, на жаль, вже набрала їх назад";

"Думали, що вас з червоною ікрою будуть зустрічати?".

Зараз у Лізи майже 12 тисяч підписників у TikTok, а також близько 23 — в Instagram. Її оновлення регулярно збирають по кілька тисяч переглядів.

