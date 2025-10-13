Зал вибухнув оплесками: український гурт підкорив сцену шоу "Голос" у Німеччині

Українське етно-тріо Elba стало справжнім відкриттям на старті 15-го сезону німецького вокального шоу The Voice of Germany. Дівчата з Вінниці, Львова та Харкова виконали народну веснянку "Вербова дощечка", поєднавши автентичний спів із сучасною енергетикою, і змусили всіх тренерів розвернути свої крісла.

У перших епізодах нового сезону популярного шоу The Voice of Germany глядачі та судді стали свідками тріумфу українського гурту Elba. Музикантки представили на великій німецькій сцені веснянку "Вербова дощечка", викликавши справжній фурор у залі.

Тренери натиснули кнопки, що символізує їхнє бажання взяти артистів у свою команду, ще до фінальних акордів композиції. Учасниці обрали команду Реа Гарві, підкресливши його багаторічну підтримку України.

Колектив Elba поєднує народний спів, живі інструменти та сучасну подачу. В команду входить Олени Попадюк (вокал, Вінниця), Соломії Дишлюк (вокал та гітара, Львів), Дар’ї Фоміної (флейта, сопілка та саксофон, Харків).

Фурор у Німеччині

"Українська пісня тепер на найбільшій німецькій сцені. Ми неймовірно щасливі бути учасниками The Voice of Germany! А ще — безмежно раді, що тепер ми в команді Rea Garvey!" — пишуть учасниці колективу.

Вони присвятили свій виступ всім українцям, які щодня захищають нашу рідну землю. "Ваша сила, мужність і любов до України надихають нас співати ще голосніше. Слава Україні!" — зауважили вони.

Тріо Elba

Сформувалося влітку 2023 року. Олена та Соломія познайомилися під час благодійних концертів Free People Voice, а згодом до них приєдналася Дар’я. Їхній перший спільний виступ відбувся у легендарному Indra Club у Гамбурзі — саме там, де свого часу починали The Beatles. У 2022-2023 роках цей клуб активно використовувався як майданчик для благодійних концертів на підтримку України.

