"9 из 10 слились": на продюсера Поляковой налетели из-за песен для певицы
Продюсер Оли Поляковой вызвал волну споров в сети после того, как поделился своим опытом сотрудничества с украинскими авторами песен. Его откровенный комментарий о том, как большинство авторов "слились" после получения техзадания, вызвал активное обсуждение.
Михаил Ясинский рассказал о трудностях с поиском песен для артистки. В своей заметке в Facebook он отметил, что "9 из 10 украинских авторов песен, которые регулярно присылают свои демо на продажу, "слились" после получения конкретного технического задания для артиста "N". Что это значит?".
В комментариях к публикации пользователи попросили показать само задание — и Ясинский выполнил просьбу. Продюсер обнародовал подробный бриф, в котором говорится о поиске новых треков для Оли Поляковой, которые должны были бы отразить ее обновленный образ в 2025 году.
Песни для Поляковой
По словам Ясинского, сейчас ищут песни, которые передают женский шарм, самоиронию, силу и уверенность. Среди референсов он назвал хиты "Женщина с интересным прошлым" и "Украла".
В требованиях к авторам отмечено, что будущие треки должны быть в жанре танцевального синти-попа, с праздничной энергетикой и узнаваемыми фразами-хуками. Темы — от жизненных ситуаций до романтических историй с метафорами, которые вызывают эмоциональный отклик.
Ясинский также уточнил, что Полякова фактически не имеет конкуренток в своей нише — сочетании танцевальной музыки, женской мудрости и яркого характера. Целевая аудитория будущих хитов — активные женщины 25-45 лет, которые стремятся к балансу между карьерой, семьей и самореализацией.
Реакции людей
Пользователи социальной сети попытались ответить на вопрос Ясинского, почему же люди "слились" после получения ТС:
- "Это значит, что никто не хочет делать на шару то, за что должна быть оплата";
- "Не каждый может работать (не обязательно это написание песни) по четкому брифу! Я думаю большинство авторов пишет, вдохновляясь собственными чувствами и историями! А когда есть четкая задача, да еще и "не родная" тебе, вдохновение исчезает! Идеальный вариант, как по мне, писать песни под себя и самому их петь";
- "Причины конечно надо спрашивать у тех, кто отказался, но ведь просто бывает не твоя задача. Чувствуешь, что либо не потянешь, либо не интересно, либо вайб/ценности/стиль не твой";
- "Потому что они пишут своей душой. А на заказ не могут... Они художники, а не мастера-ремесленники. Художники — рисуют свое, иллюстраторы — рисуют на заказ".
