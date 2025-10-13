"9 из 10 слились": на продюсера Поляковой налетели из-за песен для певицы

Продюсер Оли Поляковой вызвал волну споров в сети после того, как поделился своим опытом сотрудничества с украинскими авторами песен. Его откровенный комментарий о том, как большинство авторов "слились" после получения техзадания, вызвал активное обсуждение.

Михаил Ясинский рассказал о трудностях с поиском песен для артистки. В своей заметке в Facebook он отметил, что "9 из 10 украинских авторов песен, которые регулярно присылают свои демо на продажу, "слились" после получения конкретного технического задания для артиста "N". Что это значит?".

Ясинский не может найти автора песен для Поляковой Фото: Facebook

В комментариях к публикации пользователи попросили показать само задание — и Ясинский выполнил просьбу. Продюсер обнародовал подробный бриф, в котором говорится о поиске новых треков для Оли Поляковой, которые должны были бы отразить ее обновленный образ в 2025 году.

Песни для Поляковой

По словам Ясинского, сейчас ищут песни, которые передают женский шарм, самоиронию, силу и уверенность. Среди референсов он назвал хиты "Женщина с интересным прошлым" и "Украла".

В требованиях к авторам отмечено, что будущие треки должны быть в жанре танцевального синти-попа, с праздничной энергетикой и узнаваемыми фразами-хуками. Темы — от жизненных ситуаций до романтических историй с метафорами, которые вызывают эмоциональный отклик.

ТЗ для написания трека для Поляковой Фото: Facebook

Ясинский также уточнил, что Полякова фактически не имеет конкуренток в своей нише — сочетании танцевальной музыки, женской мудрости и яркого характера. Целевая аудитория будущих хитов — активные женщины 25-45 лет, которые стремятся к балансу между карьерой, семьей и самореализацией.

Реакции людей

Пользователи социальной сети попытались ответить на вопрос Ясинского, почему же люди "слились" после получения ТС:

"Это значит, что никто не хочет делать на шару то, за что должна быть оплата";

"Не каждый может работать (не обязательно это написание песни) по четкому брифу! Я думаю большинство авторов пишет, вдохновляясь собственными чувствами и историями! А когда есть четкая задача, да еще и "не родная" тебе, вдохновение исчезает! Идеальный вариант, как по мне, писать песни под себя и самому их петь";

"Причины конечно надо спрашивать у тех, кто отказался, но ведь просто бывает не твоя задача. Чувствуешь, что либо не потянешь, либо не интересно, либо вайб/ценности/стиль не твой";

"Потому что они пишут своей душой. А на заказ не могут... Они художники, а не мастера-ремесленники. Художники — рисуют свое, иллюстраторы — рисуют на заказ".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

